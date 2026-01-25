Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista el 8F: "Queremos ser la herramienta de la izquierda aragonesa y podemos superar al PSOE en el largo plazo"

¿Cómo lleva el inicio de campaña?

Muy bien, muy contento. Hemos estado haciendo una precampaña, creo que muy vinculada a las redes sociales, en un contexto de unas elecciones en pleno invierno. Hemos hecho vídeos con buena acogida y mucha gente nos que por primera vez va a votar a CHA. Nos estamos moviendo mucho por el territorio.

¿Qué le dice la gente cuando le ve?

Me lo ha dicho Paco, el que fuera asesor de Labordeta: que pasa una cosa que no pasaba desde él. No al mismo nivel, pero sí pasa que la gente se para, nos pregunta, se acerca a la sede o responde en redes sociales. Hace tiempo que no notábamos esa pulsión de alegría e ilusión.

¿Hay un efecto Pueyo?

Es posible, pero sobre todo creo que lo estamos consiguiendo es volver a generar ilusión como proyecto político. No solo pegados a la institución, sino vinculados a movimientos sociales, asociaciones, sindicatos y vecinos. Como una herramienta de toda la izquierda aragonesa, que sí que encuentra esa voz a través de nosotros. Entender el partido como un medio para los intereses de Aragón, por encima del propio partido.

¿Con qué expectativas llega a la campaña?

Con poder construir un proyecto a largo plazo. Poner los mimbres para la construcción de un proyecto a diez años que sea capaz de construir una mayoría alternativa en Aragón. No tanto el resultado del 8F, que las encuestas nos dicen que va a ser muy positivo, sino pensar en el largo plazo. Lo hemos visto en partidos como el BNG o Compromís, pero también con movimientos en Gales, por ejemplo. Poder construir esa estructura para conseguir el Aragón que queremos.

Usted sí que es de esos políticos que mira las encuestas.

El que te diga que no lo hace, miente. Nuestras encuestas son más optimistas que las que han publicado algunos medios, pese a que ya son positivas. Es un impulso a una campaña sorpresiva, que tiene mucho trabajo y muchas personas detrás.

Mencionaba el BNG. Con el complicado momento del PSOE, ¿es el momento de que CHA aspire a superar al PSOE?

Estamos en ese proceso de acumulación de fuerzas. El BNG no sorpasó al PSOE en unas elecciones, sino que ha tenido un proceso largo y no vinculado a contextos electorales, sino a la construcción con movimientos o asociaciones. No es tanto una lucha identitaria y sí una lucha soberana, social y asociativa. Ser la herramienta para la gente de izquierdas aragonesa. Podemos conseguirlo.

¿Confía en quedarse con parte de ese electorado descontento con otras fuerzas de izquierda?

Sí. Lo hemos visto en comunidades donde se ha deshinchado el PSOE. Hay desilusión en sus votantes. Tenemos que empatizar con esa desilusión que yo mismo he vivido en el Congreso. Un PSOE incapaz de regular los precios de la vivienda, que lo único que sabe hacer es dar ayudas a los caseros y rezar a la Virgen del Rocío para que baje los precios del alquiler. Hay que entender ese enfado, porque si no empatizamos no atraeremos a ese votante. Cuando el PSOE no pasa vergüenza, la pasa la mayoría progresista. Y en la pata aragonesa, cuando el PSOE piensa más en los intereses de Madrid, pasa vergüenza toda la mayoría progresista de Aragón. Y este es el drama. El otro día un camarero me decía que le gustaba porque le recordaba al PSA en sus orígenes. Hay que empatizar con esa gente que siente que CHA se parece más al PSA que el propio PSOE al PSA.

Jorge Pueyo, durante la entrevista con este diario por las elecciones de Aragón. / JAIME GALINDO

¿Cuáles serán las líneas maestras de la campaña de Chunta? ¿Qué temas va a querer tratar o insistir durante estos días?

Hay tres cuestiones que están atacando a todos los aragoneses. La privatización que está llevando a cabo el PP, contra la sanidad y la educación, que ataca a los derechos sociales. O bien estás reconociendo que no sabes gestionar o bien directamente sabes que tu política es para un determinado grupo de personas que son, en muchos casos, una oligarquía en Aragón. Luego, el extractivismo de Aragón, que sirve de granero energético al Estado español, produciendo tres veces más energía de la que consumimos. Lo han impulsado tanto PP como PSOE. Pero Azcón está desguazando y vendiendo Aragón a cachos y tenemos que decir que necesitamos mejores recursos para pagar mejor a los profesores, para tener mejores escuelas y mejores hospitales. También, gestionar nosotros las carreteras, que siguen siendo las peores del Estado. Pensar en la segunda línea del tranvía y, para todo eso, es imprescindible la Hacienda foral aragonesa y rechazar el modelo de financiación impuesto desde fuera. Y, perdón por la larga respuesta, acabar con la desposesión de la tierra que están sufriendo los aragoneses, con fondos de inversión comprando tierras agrícolas en Aragón.

¿Y vivienda?

Una ley de vivienda digna con zonas tensionadas, topes al alquiler y que construya un parque público de vivienda. Que de un apoyo a los jóvenes, que tienen trabajo, pero no pueden ahorrar a final de mes. Es intolerable que un joven conozca antes un Orfidal que sus derechos laborales. Esta situación afecta a la salud mental de los jóvenes. CHA quiere evitar que los jóvenes tengan barreras de entrada a la vivienda y puedan desarrollar cuanto antes su proyecto de vida. Prometemos una supresión del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de su primera vivienda.

¿Cuál es su postura en materia energética?

Sobre la ley de energía, ahora bloqueada por la Justicia, CHA considera que tiene muchas carencias. Solo piensa en el oligopolio eléctrico y no en qué beneficia a los aragoneses. Azcón solo quiere más potencia para meter más centros de datos y más renovables para intereses que son extractivistas. Y CHA, respecto a las renovables, rechaza a los que quieren acabar con nuestros recursos y ha señalado que muchas veces viene aparejado de corrupción de intereses, como hemos visto ahora con el caso de Forestalia, sobre lo que ya habíamos preguntado al ministerio. Sobre quién firmaba las declaraciones y sobre por qué no había funcionarios firmando. Pedimos la creación de una empresa pública de energía, que pueda regular los saltos hidroeléctricos, pero también la instalación de renovables. Crear un mapa de instalación preferente de renovables, que tenga en cuenta las zonas de especial sensibilidad. Si tu idea de la transición ecológica es que para construir un parque eólico tienes que deforestar 333 hectáreas, yo creo que hay alguien que no ha entendido muy bien lo que es la transición ecológica.

¿Qué relación CHA con los centros de datos que van a llegar a Aragón?

Un impuesto solidario es una solución que planteamos desde hace tiempo. Nos alegra que el PSOE también la incorpore a su programa. Tenemos que hablar de qué hacemos con nuestros recursos. No se puede plantear bienvenido quien sea y anuncios multimillonarios sin tener en cuenta lo que tienes y cómo gestionarlo. ¿Qué pasará el día que haya un corte de luz? ¿Qué pasará como hemos visto en Marsella? ¿Se pondrán centrales nucleares de servicio, igual que estamos viendo en Virginia, donde estuvo el señor Azcón, para poder cubrir esos centros de datos? ¿Se priorizarán las personas o los centros de datos? También tiene que decir cuántos puestos de trabajo reales se van a crear. Vienen fondos de inversión que solo quieren extraer recursos. Vienen a Aragón porque hay agua y energía. Azcón tiene, a mi entender, un grave problema porque llegó sin ningún tipo de proyecto al gobierno de Aragón. Ha hecho una estrategia que le ha funcionado de anuncios multimillonarios. Azcón es un gigante con pies de barro que está en manos de Vox. Y estas elecciones han caído porque se lo han impuesto desde Madrid y porque no tiene ninguna capacidad de decir no a Ayuso o a Feijóo.

¿CHA haría alguna moratoria o pararía los proyectos de centros de datos?

Sí.

¿De qué manera?

Con esos impuestos. Y con declaraciones de impacto ambiental positivas, con PIGAs como Dios manda y no hacer alfombra roja a todos sin ningún tipo de control. Con eso ya estaríamos de partida. También hacer un análisis de todos los recursos hídricos y energéticos.

¿El PP conseguirá desligarse de Vox el 8F o tendrá una mayor dependencia?

Lo hemos visto en Extremadura y en Aragón va a pasar lo mismo. Azcón es siervo de la estrategia que tienen en Génova y lo único que quieren es desgastar al PSOE. Quieren llegar con más garantías a unas elecciones generales. El PP así es el caballo de Troya de la extrema derecha, que es la que crece con el desánimo, la falta de fe en las instituciones y en la democracia, donde solo crece el odio y la desconfianza. Si el PSOE no es capaz en esta legislatura de regular la vivienda, la reducción de la jornada o el tope de los alquileres, la legislatura habrá sido un fracaso.

¿Azcón formará el 9 de febrero un Gobierno con Vox?

O con Vox o con Teruel Existe. Ahora los números solo el dan con Vox.

¿Los dos años de Gobierno de Sánchez han sido positivos para Aragón?

Creo que no. El PSOE no ha sido capaz de regular los alquileres, no ha sido capaz de aprobar leyes como una reducción de la jornada laboral que pudieran haber servido en beneficio de los trabajadores. Tenemos que llegar con datos y con relato, tenemos que apostar por políticas que realmente transformen la vida de la gente trabajadora. Porque si no, a mí que Pedro Sánchez diga que la economía española va como un cohete y que crecemos un 2,5%, pues me parece muy bien, pero no me sirve de absolutamente nada si yo luego cuando tengo que pagar a fin de mes todos los gastos, no llego. El PSOE está a por uvas.

¿Qué le parece la propuesta de la nueva financiación autonómica?

La suerte que tenemos en CHA es que llevamos diciendo lo mismo en Madrid desde hace año y medio. Decimos que si Cataluña quiere una financiación singular, estaremos en contra siempre que no se tengan en cuenta las singularidades ni los derechos que tenemos. Hablo del artículo 107, con los criterios de población ajustada, superficie, dispersión territorial, envejecimiento. Son criterios que con la nueva propuesta tiran hacia abajo. También se plantean unas ayudas a la dana en el litoral mediterráneo. Señores del Ministerio de Hacienda, que hay muchos pueblos de Teruel que se incluyeron como afectados. CHA votará en contra de este sistema de financiación. Tuve un rifirrafe con Rufián hace poco, porque decía que Aragón recibiría 630 millones más. Le dije que es como si el PSOE nos invita a comer todos los días, pero a ellos menú ejecutivo y a los aragoneses migas. Todos ganamos según ellos, ¿no?

¿La financiación autonómica está hecha a la carta de Cataluña?

Efectivamente.

¿Es posible mejorar el sistema de financiación del régimen común sin privilegiar a Cataluña?

Lo que necesitamos es un presidente de Aragón que ejerza de presidente. No tiene sentido tener un presidente que grite en el desierto y se lamente, pero que la negociación bilateral que abre el Gobierno de España y que está en el estatuto no la quiere. Porque se lo dicen desde Madrid Ayuso y Feijóo. Tenemos un estatuto de autonomía que no nos merecemos y Azcón tenía que utilizarlo para defender a la gente que representa.

¿Qué uso hará Chunta Aragonesa del Estatuto de autonomía si consigue entrar en el próximo gobierno de Aragón?

El completo. Que nos devuelvan todas las competencias reconocidas. Y por supuesto apostar por una financiación digna y una Hacienda propia.

¿Cómo de cerca estuvo, de verdad, la unión de los tres partidos a la izquierda del PSOE?

Es la primera vez que CHA, después de 40 años, se ha abierto a la unidad de la izquierda. Somos la izquierda de Aragón, el PSOE ejerce poco de izquierda aragonesa. Yo veía posible esa unidad y CHA pidió que los cinco actores formaran parte de esas conversaciones. Eso ha sido imposible.

Es extraño que se enfrente a su número dos en Sumar (Laura Vergara).

Sumar nació como coalición. También voy a competir con Podemos.

Y contra Sumar, el grupo en el que está todavía en el Congreso.

Contra el grupo parlamentario no, sí contra los partidos. La marca Sumar era la coalición bajo el paraguas, que es que esto también hay que denunciarlo: era el paraguas que utilizábamos todos y ahora se intenta engañar a la gente, es algo preocupante.

No tiene buena relación con Sumar.

La relación con las personas es maravillosa y se ha hecho lo posible dentro del grupo plurinacional. Pero tenemos que entender que la izquierda aragonesista lo ha intentado, pero no ha sido posible la unidad. Pero hay dos partidos políticos más preocupados en medirse en una primera ronda en las autonómicas para ver quién lidera la gran confluencia de la izquierda de cara a las generales. Nosotros solo estamos preocupados por lo que pasa en Aragón.

¿La legislatura en Madrid se va a completar?

Yo creo que no.

¿Cuándo se va a romper?

No tengo la bola de cristal.

¿Cuándo va a dejar usted el acta en el Congreso?

Esta próxima semana, en la que se celebre el último pleno, dejaré el acta.

¿De qué le han servido estos dos años en Madrid?

Han servido para dar voz a la gente aragonesa. Hemos conseguido luchar por sus derechos, las libertades, paisajes, ríos y su gente trabajadora. He visto un orgullo aragonés muy potente y ha habido una voz en Madrid que representa los intereses sin cortapisas y sin ser una sucursal de nadie. Me voy con la cabeza más alta de lo que entré, pocos pueden decir lo mismo.

CHA perderá su voz en Madrid.

Para los pocos meses e improductivos que quedan, la legislatura en Madrid no va a servir para mucho más. Hay unos equilibrios parlamentarios en los que está todo bloqueado. CHA seguirá dentro de Sumar y seguirá presentando iniciativas a través de otros compañeros. Pero la legislatura está en dique seco.

¿Hubo dudas en Chunta sobre quién tenía que ser el candidato a las elecciones de Aragón?

CHA celebra primarias desde 2011. Siempre ha habido diferentes sensibilidades. Se ha hecho un gran ejercicio de cohesión y de generosidad que ha permitido que todos vayamos unidos y con viento de cola. Todos en este velero almogávar para llegar al mejor destino. Es un orgullo que los compañeros hayan sabido dar ese paso y tener esta candidatura joven, con presencia en todo el territorio. Somos la fuerza capaz de aglutinar y es un orgullo encabezar esta candidatura.