María Goicoechea (Podemos) apuesta por la ampliación de derechos del colectivo LGTBIQ+ en Aragón

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la presidencia del Gobierno de Aragón, María Goicoechea, ha apostado por la protección y ampliación de los derechos del colectivo LGTBIQ+. En su acto de este domingo ha afirmado que durante mucho tiempo "Aragón ha sido un referente" en la defensa de los derechos de este colectivo, que "están en grave peligro por el avance de las derechas extremas y las extremas derechas".

Goikoetxea ha emplazado a apoyar la legislación autonómica sobre esta materia, "que fue aprobada por consenso", considerando que "sería un retroceso y una vulneración terrible de los derechos humanos que fuera derogada". "Vamos a trabajar por la protección del colectivo LGTBIQ+". Además, la candidata de Podemos ha asegurado que el voto útil solo lo es "si transforma", realzando "la valentía" de Podemos para "poner límites" a los fondos buitre y la especulación.

"Para transformar hace falta valentía, una valentía que encarna esta propuesta de Podemos-Alianza Verde, que es la valentía de poner límites donde antes no se han puesto, al precio de los alquileres, a los fondos buitre, a la especulación, al expolio de recursos naturales", ha defendido.

Por su parte, la secretaria LGTBIQ+ de Podemos, Mar Cambrollé, ha señalado que los derechos de este colectivo "no han caído del cielo" y que "la lucha por la despenalización de la diversidad sexual nos costó moviliación y lucha de todos los territorios, consiguiendo el mayor logro en 1978".

Ha dicho que las nuevas generaciones se han librado de "una tortura, que hemos tenido que vivir con culpa y esconder nuestra orientación e identidad" y ahora "no va a venir ningún partido a llevarnos de nuevo a aquellos oscuros tiempos". Cambrollé ha recordado que el año pasado Vox propuso derogar en Aragón la ley trans y ha advertido de que si entran en las instituciones tras el 8F se puede "consolidar esta amenaza", animando a todos a votar a Podemos.