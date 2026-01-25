El PAR propone "un plan integral de desarrollo" para atender las necesidades de La Litera

El candidato del PAR a la presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha propuesto "un plan integral de desarrollo" que dé respuesta a las necesidades, en materia de infraestructuras y vivienda, entre otras, que tiene la Comarca de La Litera, en al provincia de Huesca.

El candidato aragonesista ha destacado "la potencia agroalimentaria de esta comarca (La Litera)", que ha expresado que la convierte "en un referente en el sector con la industria del cerdo a la cabeza". "Esta es una comarca puntera en la que sobran empleo, actividad y oportunidades, pero faltan viviendas e infraestructuras, entre otras cosas", ha añadido.

Izquierdo ha defendido que "el Gobierno de Aragón se tiene que implicar de verdad con la Comarca de La Litera y diseñar un plan integral de desarrollo"." Es importante que esta comarca se vea respaldada por su Gobierno para que pueda competir con otras comunidades e incluso otros países", ha concluido.

Izquierdo ha visitado Albelda con motivo de la 37 edición de la Festa del Tossino que se celebra este domingo en esta localidad. Su alcaldesa, María Ángeles Roca, número 1 en la lista electoral del PAR por la provincia de Huesca, le ha acompañado en esta jornada festiva que cumple este año su 25 aniversario como Fiesta de Interés Turístico en Aragón.