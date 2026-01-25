Paulino Martínez (69 años), afiliado histórico del PSOE: "En los 80 sí que había ilusión, ahora está en riesgo la democracia"

El próximo 8 de febrero, día de las elecciones autonómicas de Aragón, se cumplirán 39 años desde que Paulino Martínez López (Zaragoza, 69 años) es afiliado del PSOE. Después de casi cuatro décadas de militancia activa y ningún cargo remunerado en el partido del puño y la rosa, este sindicalista convencido y jubilado del sector industrial confiesa que sus inquietudes políticas empezaron mucho antes, pero que acabó afiliándose al PSOE en 1987, en pleno apogeo de Felipe González._Después de unos años implicándose en la parroquia del barrio y en Misión Juventud, cuando en 1971 empezó a trabajar en Talleres Unidos (TUSA) le picó el gusanillo de la justicia laboral.

"Mi primer día de trabajo ya hubo una huelga por la readmisión de unos trabajadores que habían sido despedidos por manifestarse contra Franco", explica. Paulino se afilió a CCOO, y en 1976 le despidieron. Después, se afilió al PCE. Y en 1985 participó en el proyecto político Unidad por los Comunistas, de Santiago Carrillo, que acabó disolviéndose. "Entonces, todo el que quiso entró al PSOE", rememora. Eran los tiempos, en Aragón, de Santiago Marraco. Eran los tiempos de los mítines de González y Carrillo abarrotando la plaza de toros de Zaragoza. "Entonces había ilusión y motivación por un cambio real. Hoy el votante se piensa si ir a votar", expresa.

Han pasado casi 40 años y Paulino asegura que sigue "ayudando" en lo que puede. Ya sea montando sillas para los mítines, buzoneando propaganda electoral o pidiendo el voto. "Ahora ya empezamos con el boca a oreja. A cada uno que dice que no va a ir a votar, hay que convencerle", resume.

Paulino enseña su carnet de afiliado digital, fechado en 1987. / JOSEMA MOLINA

En estos 39 años de militancia, Paulino tiene su propia opinión de cada uno de los líderes que han llevado las riendas de su formación política, tanto a nivel nacional como autonómico. Entre los secretarios generales no tiene dudas. "Felipe fue el líder más carismático: consolidó la democracia, nos metió en la UE y en la OTAN, y llevó al partido de la clandestinidad hacia la democracia", señala.

"La de Zapatero fue la etapa más brillante para los derechos ciudadanos de toda la democracia, para el colectivo LGTBI y por la igualdad de hombres y mujeres. Nadie más ha hecho lo que él hizo. Por no hablar de que acabó con ETA", recuerda.

Paulino matiza que, a cada líder, le ha tocado lidiar con una situación política mundial. Y no duda de que ahora "está en riesgo la democracia". "Trump ha cogido EEUU como si fueran una empresa y habla de negocio, pero no quiere saber nada ni de democracia ni de derechos: está imponiendo la ley de la fuerza y se está cuestionando la democracia", considera.

En este contexto, cree que el PSOE "puede jugar un papel clave para mantener la democracia" y, por eso, plantea que "el verdadero voto útil estas elecciones es el del PSOE". "Pido el voto tanto a los votantes de izquierdas como a los de centro derecha moderado, que no se dan cuenta de que el PP no tiene proyecto político y toda la derecha se está yendo a Vox", expone.

Paulino, afiliado histórico del PSOE, en un momento del encuentro en EL PERIÓDICO. / JOSEMA MOLINA

"Sánchez ha conseguido aguantar lo que no aguantaría nadie"

Entre las virtudes de su actual secretario general, Pedro Sánchez, Paulino señala que "ha conseguido aguantar lo que no aguantaría nadie, a pesar de los ataques personales que está recibiendo". Como decía en su libro, Manual de Resistencia. Y, aunque "duela", no elude Paulino la pregunta a cómo le han sentado los últimos casos de presunta corrupción en el partido, con sus dos últimos secretarios de organización implicados. "Duele mucho. Duele mucho. Pero dar la cara por el partido hay que darla siempre", asume. Y cree que Pedro Sánchez no sabía nada. "Si estuviera implicado, ya lo habrían sacado. Pero no pongo la mano en el fuego por nadie".

Después de una vida de lucha sindical y política, Paulino confiesa que tiene "muy buenos amigos en el PP", pero que en su agrupación socialista, la de Valdefierro, "somos como una gran familia".

Aunque no esconde que ha habido momentos en los que ha tenido "dudas" sobre su militancia, nunca ha dejado el PSOE. "Siempre se tienen dudas, no por tu ideología, sino porque en algunos momentos el partido no respondía a lo que yo quería", confiesa. Con todo, siempre ha optado por seguir pagando la cuota. "Merece la pena trabajar de forma organizada y solidariamente hacia los más desprotegidos", defiende.