El Pirineo aragonés estrenará este año un sistema para alertar sobre los aludes

Aragón prevé estrenar a finales de este año un nuevo sistema pionero que sirva para la emisión de alertas a comarcas y municipios ubicados en el Pirineo que ayude a estar preparados frente a condiciones meteorológicas adversas y, entre ellas, posibles avalanchas y aludes en la alta montaña. Se trata de un proyecto en el que ya se están dando algunos pasos y que culminará a lo largo de los próximos meses con una inversión que rondará los 500.000 euros.

La peligrosidad de los aludes está en boca de todos después de que en pocos días se hayan registrado cinco fallecidos en la alta montaña aragonesa, tres en Panticosa, uno en Bielsa y otro en Cerler, pero en realidad esta iniciativa surge mucho antes, ya que se enmarca en un objetivo mucho más amplio que es el de crear una especie de Aemet autonómica. Un objetivo en el que este avance tecnológico estaría entre lo más revolucionario.

Según explicaron desde la DGA a este diario, se está trabajando en “un proyecto pionero de predicción meteorológica” que prevea “aludes y tormentas extremas de forma mucho más precisa”. La finalidad es “mejorar la seguridad de la ciudadanía y la gestión de emergencias desde el propio territorio”.

Y para llevarlo a cabo parte de la necesidad de desarrollar una “estrategia que combina la ampliación de la red de estaciones y sensores, el desarrollo de modelos predictivos basados en inteligencia artificial y la coordinación con los sistemas de alerta de protección civil, como EsAlert”. El objetivo final es “avanzar hacia predicciones de alta resolución y, en el futuro, alcanzar el nivel municipal”, aseguraron desde el Departamento de Interior.

Guardias civiles en el entorno de Panticosa después de la avalancha que acabó con la vida de tres personas. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

“Esto permitirá que la DGA llegue a poder enviar alertas a una localidad concreta y precisar con mayor exactitud la intensidad y localización de tormentas, nevadas u otros fenómenos adversos”, añadieron las fuentes consultadas, quienes ponen el foco principal en “el proyecto de mejora del Boletín de Peligro de Aludes (BPA) en el Pirineo aragonés, que constituye la novedad de este paquete de iniciativas”.

Una Aemet autonómica

Aunque son conscientes de que para llevarlo a cabo es imprescindible la “colaboración con expertos y organismos especializados”, además de echar mano de las nuevas tecnologías y un trabajo de observación de campo que ya ha comenzado. Cuando se consiga, “Aragón podrá evaluar el riesgo de aludes con mayor precisión, emitir alertas tempranas y actuar de manera más eficaz para reducir el impacto sobre personas y bienes”, remarcaron.

“El proyecto de Meteo Aragón (esa especie de Aemet autonómica que aún no tiene nombre definitivo) se complementa con esta estrategia, integrando predicción meteorológica avanzada y nivológica para consolidar un sistema de protección civil más proactivo y cercano al territorio”, añadieron desde la DGA, que considera que la comunidad “refuerza su capacidad de predicción meteorológica y de riesgos de aludes para mejorar la seguridad de los ciudadanos y la gestión de emergencias desde el propio territorio”.

Uno de los trabajos del GREIM de la Guardia Civil en el Pirineo aragonés. / DGA

Uno de los retos principales de este proyecto pionero es la “adquisición de herramientas tecnológicas para emisión de una BPA de calidad”. Para conseguirlo, en 2024 y 2025 se han comprado “distintos softwares de bases de datos y gestión de la información, de visualización de BPA en web, de modelización del manto nivoso”, entre otros. También se han adaptado los servidores del 112 y todas estas herramientas están ya operativas. Y se ha mejorado la red de observación actual (estaciones nivo-meteorológicas).

Regiones "mucho más precisas"

De cara al futuro, uno de los objetivos para conseguir ese nuevo BPA “es establecer regiones de predicción mucho más precisas que las actuales”. “Para ello se utiliza un estudio previo donde se proponían 15 regiones para todo el Pirineo aragonés”, aseguraron las fuentes consultadas de la DGA, que afirmaron que “para poder operar a ese nivel es necesario mejorar la densidad de la red de observación actual, por lo que inicialmente se realiza un primer informe de situación, que incluye todas las estaciones que actualmente se encuentran en funcionamiento en el Pirineo”.

“Del informe se obtienen tanto los distintos titulares de estaciones, como las zonas de sombra en las que es necesario que el Gobierno de Aragón instale sus propias estaciones”, añadieron. En este sentido, ya en 2025 se instaló una primera estación en Maladeta, y actualmente se encuentra en licitación un contrato para instalar tres estaciones más en Bisaurín, Bachimaña y Posets”.

El objetivo final de este proyecto es dotar a la Dirección General de Interior y Emergencias de una capacidad técnica y material que le permita evaluar los riesgos nivológicos y emitir un BPA de calidad, propio o en colaboración con la Aemet estatal, que tenga una “mejor escala espacial y bajo los estándares europeos actuales.

Formación específica a los guardas de Góriz en el Pirineo aragonés. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El trabajo hacia este nuevo sistema de alertas de aludes se inició en 2024, retomando líneas de trabajo anteriores y contratando el asesoramiento técnico de un nivólogo aragonés de referencia nacional, colaborador en otras ocasiones y con amplia experiencia en el tema de aludes. Con esta hoja de ruta de mejorar el BPA que actualmente emite la Aemet en el Pirineo. Este perfeccionamiento da con una herramienta que se va a probar esta temporada invernal 2025-2026, un test obligado para tratar de emitir de forma oficial a partir de la próxima campaña 2026-2027.

Formación específica

En paralelo, también se ha establecido un programa de formación específica con los guardas de los refugios de la Federación Aragonesa de Montaña “para que puedan realizar labores de observación cualificada”. “Hasta ahora facilitaban información básica a la Aemet, retribuido desde el programa Montaña Segura, y se pretende que puedan aportar algo más de información”.

En la actualidad, la DGA cuenta con un equipo de “cinco nivólogos trabajando a tiempo parcial distribuidos en los distintos valles del Pirineo”, que se encargan de realizar la toma de datos en campo y elaboración de la futura BPA. “La Aemet accede desde el principio a toda la información que elaboramos y sus predictores la utilizan para elaborar sus BPAs. Nosotros accedemos también a su información nivológica y meteorológica vía FTTP”, explicaron desde la dirección general a este diario. “En cuanto a los colaboradores, hemos obtenido acceso a todas las estaciones nivometeorológicas de interés. La relación con el GREIM está dando muy buenos resultados, con otros queda trabajarla y definirla un poco más aunque todos están en muy buena predisposición”, añadieron.

Pero queda trabajo por hacer a corto y medio plazo para llegar al objetivo de tener este nuevo sistema de alertas funcionando a finales de 2026. “Paras consolidar el proyecto es necesario realizar una licitación para la parte de asesoría técnica, que incluiría la contratación del personal, equipos y vehículos”, entre otros. Así, durante la primavera y el verano seguirá avanzando el trabajo con las entidades y organismos colaboradores y la formación de los refugios. Todo para que en diciembre de 2026 este nuevo BPA aragonés empiece a funcionar oficialmente.