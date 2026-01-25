Así es el pueblo de Aragón con la calle más estrecha de España: una joya de la arquitectura medieval

¿Se imaginan tener que cruzar de lado para poder pasar por una calle? Eso mismo es lo que ocurre en ‘El callejón’ de Urriés, una estrecha vía medieval por la que apenas pasa una persona. Esta pequeña callejuela situada junto a la Iglesia de San Esteban no cuenta con el mismo ancho durante todo su recorrido, pero en su lado más angosto alcanza solo los 41,5 centímetros, por lo que si se cruzan dos personas una de ellas estará obligada a dar marcha atrás. Tal su rareza que este callejón de Urriés aparece reconocido en el Libro Guinness de los Récords como la segunda calle más estrecha de Europa, solamente superada por la calle Spreuerhofstrasse del municipio de Reutlingen en Alemania, con tan solo 31 centímetros de ancho.

Arquitectura medieval y renacentista

Esta peculiaridad es uno de los principales atractivos de este municipio cincovillés, pero no el único. El casco urbano de este pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza de tan solo 50 habitantes está formado por estrechas y empinadas calles de aire medieval con casonas señoriales entre las que destaca la Casa Borgas, un edificio nobiliario de estilo renacentista, y la Casa Orán, situada junto a esta. Otro de sus edificios más emblemáticos es la ya mencionada Iglesia parroquial de San Esteban, de estilo románico cuadrada y un ábside semicircular que está oculto en gran parte por edificaciones posteriores, decorada con pinturas murales de estilo gótico lineal o franco gótico que hoy se conservan en el Museo Diocesano de Jaca (Huesca).

El pueblo cuenta con varias casonas señoriales de estilo barroco y renacentista. / COMARCA CINCO VILLAS

Un paisaje inimaginable

Pero sin duda, el entorno natural es una de las mayores joyas de Urriés. Los visitantes pueden disfrutar de unas magnificas rutas senderistas como la subida a la ermita de la Magdalena, con un total de 13 kilometros contando ida y vuelta. El sendero termina en lo alto de la ermita con unas vistas espectaculares del monte y de algunos municipios como Insella, Longás, Navardún, Isuerre o Sos del Rey Católico. Esta ruta es perfecta para familias y ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de la fauna y flora local en un entorno mágico.

Además, desde Urriés se pueden visitar otros lugares cercanos de especial interés como el Castillo de la Ruseta, el puerto de Cuatro Caminos, todo el val D’Onsella o el pantano de Yesa.