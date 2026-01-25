Este es el pueblo de Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista en las elecciones del 8F: un legado renacentista y un festival de jazz cada año

Mapa de Fonz, Huesca Este es un mapa de la localidad de Fonz, en la provincia de Huesca.

Situado en la comarca del Cinca Medio, este pueblo oscense sorprende por la riqueza de su legado histórico y artístico. A pesar de su tamaño, cuenta con uno de los conjuntos de arquitectura civil renacentista más destacados de Aragón. Palacios señoriales, casas nobiliarias y fachadas de piedra conforman un casco histórico que transporta al visitante a los siglos XVI y XVII, cuando la localidad vivió una etapa de especial relevancia. No es casualidad que durante años fuera residencia estival de obispos y un foco cultural de referencia en la zona.

El corazón del municipio lo ocupa su plaza mayor, presidida por la emblemática fuente de los Seis Caños, construida en el siglo XVI y convertida en uno de los símbolos más reconocibles del pueblo. A su alrededor se desarrolla una vida tranquila, marcada por el trato cercano, las tradiciones y una fuerte conciencia de comunidad que todavía hoy define el carácter de sus habitantes.

Fuente de los Seis Caños de Fonz, Huesca / Turismo de Aragón

Pero Fonz no vive solo del pasado. En los últimos años ha sabido abrirse a nuevas propuestas culturales que han revitalizado su vida social. Un ejemplo de ello es la Trobada de Swing, un festival de jazz y baile que ha logrado situar al municipio en el mapa cultural regional y atraer a visitantes de distintos puntos de la comunidad y de fuera de ella. Música, patrimonio y convivencia se dan la mano durante unos días que rompen con la rutina y demuestran que el medio rural también puede ser un espacio dinámico y creativo.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en el municipio de Fonz, Huesca / Turismo de Aragón

Mientras Aragón debate su futuro en las urnas, este pequeño pueblo del Alto Aragón vuelve a ganar protagonismo por ser el lugar del que procede uno de los candidatos a presidir la comunidad. Un recordatorio de que muchas vocaciones políticas nacen lejos de los grandes focos, en pueblos donde el territorio no es un concepto abstracto, sino una experiencia diaria que se vive, se cuida y se defiende.