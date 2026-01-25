Este es el pueblo de Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista en las elecciones del 8F: un legado renacentista y un festival de jazz cada año
Este municipio se encuentra en la provincia de Huesca y se encuentra a tan solo 20 minutos en coche de Barbastro
En plena cuenta atrás para las elecciones en Aragón, la política autonómica vuelve a mirarse en el espejo de las historias personales. En una comunidad donde el debate sobre la despoblación, el equilibrio territorial y la identidad cultural ocupa un lugar central, el origen de los candidatos se convierte también en un mensaje. No es solo de dónde se viene, sino qué mirada se tiene sobre el territorio y cómo esa experiencia vital acaba influyendo en el discurso político.
En este contexto aparece la figura de Jorge Pueyo, abogado y comunicador, candidato de Chunta Aragonesista y uno de los perfiles jóvenes con mayor proyección del aragonesismo actual. Defensor del patrimonio cultural, de la lengua aragonesa y de unos servicios públicos que lleguen a todos los rincones de la comunidad, Pueyo ha reivindicado en numerosas ocasiones su vínculo con la llamada Aragón profunda. No como un eslogan, sino como una realidad vivida desde niño: la de los pueblos pequeños, la de las distancias largas, la de una identidad muy arraigada al lugar. Sus raíces están en un municipio del Alto Aragón que, sin ser grande ni especialmente conocido fuera de la provincia, condensa buena parte de esa forma de entender el territorio. Ese lugar es Fonz.
