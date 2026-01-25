¿Por qué los sindicatos no apoyaron la "exitosa" huelga educativa convocada por CGT en Aragón?

Volvieron las camisetas verdes por la escuela pública. Aragón acaba de dejar atrás una semana en la que profesores y personal no docente secundaron la huelga de tres días convocada en solitario por CGT para rechazar la concertación de la enseñanza. Las primeras protestas del martes ya adelantaron que los paros serían de éxito. Y así se confirmó el jueves, cuando miles de personas se sumaron a la gran manifestación que puso el broche final. Acudieron docentes, alumnos y cientos de familias, pero no estuvieron todos. Faltaron el resto de organizaciones sindicales, que aunque comparten y entienden el malestar de la comunidad educativa, se desvincularon de la huelga por el contexto político que vive la comunidad, marcado por las elecciones autonómicas del 8F.

Los motivos de los sindicatos para no secundar la huelga son compartidos. Desde CSIF, sindicato mayoritario en enseñanza en Aragón, explican a este diario que, tras reunirse, las organizaciones se habían marcado una hoja de ruta y acordado que, durante esta época electoral, se dedicarían a mantener conversaciones con los ocho grupos parlamentarios de la comunidad para trasladarles las necesidades de la escuela pública. Bajo su punto de vista, era mejor aplazar la convocatoria de paros porque el adelanto de los comicios deja un gobierno en funciones con el que el Comité de Huelga no puede negociar.

«Hay que parar las cosas en los juzgados. En la calle es muy difícil hacer cambiar de idea a un partido político (PP) que lleva la concertación en su programa electoral», opinan desde CSIF. Por eso, han presentado una demanda contra la orden de los conciertos educativos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lo que es para ellos muestra de hacer «sindicalismo serio y formal».

CSIF formó parte, junto al resto de sindicatos, de las protestas celebradas durante el pasado noviembre en Aragón en defensa de la escuela pública, que también concluyeron con una gran manifestación. Pero, esta semana pasada, «CGT rompió esa unidad sindical», critican.

También lo considera así la Federación de Enseñanza de CCOO, desde la que recuerdan que apoyaron las acciones contra los conciertos educativos de finales del año pasado y formaron parte del movimiento Escuela pública. «La unidad sindical era y es herramienta imprescindible, así como la confluencia con el resto de la comunidad educativa y social englobada en la escuela pública, para conseguir una movilización que desbordara y, además de dar cauce al malestar, fuera esencial para mover la hoja de ruta de los conciertos educativos», defiende Esmeralda Gómez, su secretaria general en Aragón.

Es esa ruptura la que lamentan desde STEA, ya que sostienen que, unidos, «las movilizaciones todavía hubieran ido a más, en especial el seguimiento de la huelga». Desde el sindicato comparten que esta semana «ha quedado clara la concienciación de la comunidad educativa», con acciones que evidencian del malestar de la escuela pública «por su progresiva degradación los últimos años ante la falta de financiación». La gota que ha colmado el vaso, la concertación educativa.

Pero, como el resto de sindicatos, consideran que «el efecto más práctico de la movilización puede ser incentivar el voto el 8F a las formaciones más comprometidas con la enseñanza pública». «Necesitamos implicar en el futuro de la enseñanza a toda la sociedad. Nos jugamos mucho», subrayan. Por eso, y como CSIF, su asesoría jurídica ha presentado un recurso contra esta medida educativa de la DGA.

Los argumentos se repiten en UGT, desde donde explican que estar en periodo electoral «implica una limitación evidente de la capacidad política y administrativa e impide que la movilización tenga un efecto real». A ello suman que «no hay posibilidad de ampliar presupuestos en este momento», lo que, afirman, «convierte la huelga en una acción sin recorrido ni resultados concretos».

Desde este sindicato van más allá del contexto electoral y argumentan que los paros «no recogen reivindicaciones laborales claras del profesorado» y añaden que «la concertación educativa no se negocia en las mesas sectoriales docentes». «Convocar una huelga educativa por una cuestión que no es objeto de negociación sindical directa es desviar el foco», afirman.

Con todo, comparten que la manifestación masiva del jueves «expresa una preocupación real» y felicitan a los docentes que alzaron su voz. «Desde la unidad de acción en el espacio de Escuela Pública seguiremos impulsando acciones responsables para conquistar derechos reales», subrayan.

Además de los sindicatos, también Fapar, que aúna a las familias de la pública, se desvinculó de la huelga. La federación recuerda que comparten «el hartazgo de la escuela pública y el rechazo de la comunidad educativa a la concertación», pero discrepan en las formas. «Lo que no compartimos es que ningún sindicato docente ningunee la representación de las ampas y utilice las necesidades reales de la escuela pública y su evidente malestar para imponer una movilización, que incluye una huelga de tres días que es inasumible por las familias», remarcan.

Desde Fapar defienden que «el fin no puede justificar los medios» y agradecen la «generosidad y compromiso» de las ampas en todas las concentraciones y movilizaciones en defensa de la escuela pública. «Seguimos trabajando por compartir lo que nos une a quienes creemos y representamos a la escuela pública, que lamentablemente en la última movilización no ha sido posible», indican. Fapar llama a la ciudadanía a votar en el 8F y desea que, quien gobierne a partir del 9 de febrero, «tome buena nota de ese rechazo».