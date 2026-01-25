Donde el talento echa raíces, el modelo de éxito de Vall Companys

Combinar tradición agroalimentaria con innovación tecnológica y gestión de personas es el sello de identidad del Grupo Vall Companys, empresa agroalimentaria referente en el sector. Por sexto año consecutivo, esta filosofía le ha permitido revalidar la certificación Top Employer 2026, consolidando su liderazgo y su compromiso con el talento de la región en la industria agroalimentaria.

En tierras aragonesas, Vall Companys combina la solidez de una gran empresa con la cercanía de un proyecto vinculado al medio rural. La propuesta de valor al empleado (EVP) incluye estabilidad, crecimiento, beneficios tangibles y un entorno colaborativo, donde cada profesional puede aportar y sentirse escuchado.

Rodrigo Carnicero, veterinario del Grupo Vall Companys. / Vall Companys

“He crecido dentro de un proyecto que apuesta de verdad por las personas. El Grupo Vall Companys tiene una estructura cercana y muy horizontal, en la que se confía en los profesionales y se les da responsabilidad y capacidad de decisión y autonomía”, subraya Rodrigo Carnicero, veterinario del grupo.

Participación, innovación y talento

En 2026, Vall Companys refuerza un modelo de gestión centrado en la participación activa de sus profesionales. Herramientas como la metodología Kaizen y el programa C+Impulso se han convertido en protagonistas, permitiendo que quienes trabajan en granjas y centros productivos identifiquen oportunidades de mejora y optimicen procesos de manera ágil, sintiéndose responsables y dueños de los resultados.

Un ejemplo destacado de esta filosofía es Rubén García, responsable de Transporte de Ventas en Cárnicas Cinco Villas. Desde que inició su trayectoria en 2013 en puestos administrativos de producción y logística, ha ido ascendiendo hasta el área comercial. Rubén subraya la importancia de la conexión con su tierra: “Lo que más valoro es formar parte de una empresa líder en España y Europa que apuesta e invierte en el futuro del medio rural, especialmente en mi pueblo, Ejea de los Caballeros”.

Daniel Tello Martín, responsable de Transformación Digital en ICP. / Vall Companys

El programa C+Impulso completa esta estrategia al dar al talento interno la oportunidad de liderar proyectos de innovación que transforman la cadena de valor. Así, Grupo Vall Companys demuestra que las mejores ideas surgen de quienes conocen de primera mano los retos y necesidades del trabajo diario, combinando crecimiento profesional con impacto real en el territorio aragonés.

‘Lab AgroIA’ y ‘Campus Virtual’

El grupo agroalimentario apuesta por la tecnología como aliada de las personas. Un ejemplo es el Lab AgroIA, donde la inteligencia artificial se aplica para optimizar procesos en los centros productivos. Esta optimización se hace a través de unos grupos de trabajo formados por las generaciones más jóvenes de varios departamentos del grupo. A esta iniciativa se suma el Campus Virtual, una plataforma de formación integral que permite que todos los empleados accedan a conocimientos técnicos y desarrollen habilidades de liderazgo.

Daniel Tello Martín, responsable de Transformación Digital en ICP, subraya el valor de la formación continua: "He podido reforzar mis habilidades con cursos de PBI, inteligencia artificial y metodologías ágiles como Kaizen, Lean o Scrum, permitiéndole aportar más valor a los proyectos”. Tello valora especialmente la confianza de la compañía para impulsar una transformación basada en el dato y los procesos, donde sus ideas “eran escuchadas y había espacio para cuestionar el ‘siempre se ha hecho así’”.

Compromiso con la igualdad y el bienestar

El reconocimiento Top Employer también refleja el compromiso del Grupo Vall Companys con la ética, la igualdad de oportunidades y un entorno inclusivo. La compañía fomenta el crecimiento profesional mediante la integración de nuevas empresas y la transmisión de sus valores corporativos.

Rubén García, responsable de Transporte de Ventas de Cárnicas Cinco Villas. / Vall Companys

Como relata Rodrigo Carnicero, "con el tiempo, he tenido la oportunidad de participar en la integración y apoyo técnico de nuevas empresas del grupo, ayudando a formar equipos y a trasladar la forma de trabajar y los valores de Vall Companys”.

Paralelamente, el programa Empresa Saludable cuida del bienestar integral de toda la plantilla, promoviendo hábitos saludables y ofreciendo apoyo emocional. Esta apuesta contribuye a fortalecer el compromiso de los 2.500 ganaderos asociados y de los miles de profesionales que forman parte del ecosistema de la compañía, creando un entorno laboral sano, motivador y sostenible.