Abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios Empresa Familiar de Aragón 2026

La V edición de los Premios Empresa Familiar, organizados por la Asociación de Empresa Familiar (AEFA) y el Gobierno de Aragón, abren el plazo para presentar candidaturas.

Los galardones están abiertos a todas las empresas familiares con sede en Aragón, independientemente del sector o la actividad que desempeñen y cuentan con dos categorías: Premio Gran Empresa, para aquellas con más de 50 empleados, y Premio Pequeña Empresa, con menos de 50 trabajadores.

Los Premios Empresa Familiar buscan reconocer públicamente a aquellas empresas familiares que son referente en Aragón gracias a su contribución al desarrollo económico y social de la Comunidad.

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 23 de febrero a través de la web https://premiosempresafamiliararagon.es/

Requisitos para optar a los galardones

Aquellas empresas que concurran deberán presentar una memoria que incluya los tres aspectos que valorará el jurado. Por un lado, la trayectoria empresarial, haciendo referencia a la fundación de la compañía, el volumen de negocio, la internacionalización y los reconocimientos recibidos.

Por otro, la política de sostenibilidad, destacando el compromiso con la sociedad aragonesa, las medidas de igualdad, conciliación y medioambientales, así como los códigos de buenas prácticas y acciones sociales. Por último, la continuidad familiar, especificando el número de generación actual, los miembros de la familia trabajando en la empresa, sistema de regulación de las relaciones familiares y la empresa y planes de futuro.

La selección de los finalistas se llevará a cabo entre el 23 de febrero y el 6 de marzo. Los miembros del jurado evaluarán las memorias candidatas y decidirán el ganador en cada una de las dos categorías. La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 19 de marzo.

Más de 100 empresas asociadas

La AEFA se constituyó en 1996 por iniciativa de empresarios familiares aragoneses para representar los intereses de la empresa familiar en Aragón. La entidad está vinculada a nivel nacional al Instituto de la Empresa Familiar (IEF) como Asociación Territorial para Aragón y al Family Business Network (FBN) en el ámbito internacional.

Cuenta actualmente con 100 empresas aragonesas asociadas, líderes en sus sectores, que aportaron en 2024 una facturación conjunta superior a 17.370 millones de euros, lo que representa el 30% del Valor Añadido Bruto (VAB) de Aragón, y generaron 65.061 puestos de trabajo, equivalentes al 10% del empleo privado de la Comunidad.

Por sectores, el 45% de los socios pertenecen al industrial, el 30% al agroalimentario, el 23% al de servicios y el 2% al de construcción.

En materia de exportación, en 2024 las empresas familiares pertenecientes a la AEFA aportaron al resto del mundo bienes por un valor de 16.766,6 millones de euros. En cuanto a las importaciones, éstas ascendieron a 17.369,4 millones de euros. El porcentaje de internacionalización de los asociados de la AEFA se situó en un 24%.