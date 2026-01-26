Ayuso visita uno de los restaurantes más emblemáticos de Aragón para comer ternasco: "Le ha encantado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este fin de semana Zaragoza para participar en la campaña del Partido Popular de cara a las elecciones de Aragón, que se celebrarán el próximo domingo 8 de febrero. Uno de los momentos más destacados de su estancia en la capital aragonesa fue su encuentro con jóvenes en una conocida discoteca zaragozana el pasado sábado a la hora del vermut. Sin embargo, la dirigente popular también aprovechó el viaje para disfrutar de la gastronomía aragonesa.

Durante su visita, Ayuso recorrió varios restaurantes y tabernas de la ciudad, como La Ultramarina, en pleno barrio de Las Delicias, o el establecimiento que recientemente obtuvo el reconocimiento a la Mejor Tapa de España, La Clandestina, con su creación 'Cruz de navajas'. Antes de abandonar la comunidad, la política quiso darse un último homenaje culinario y, en su camino de regreso a Madrid, hizo parada en un emblemático restaurante de Calatayud, ubicado en un edificio cargado de historia.

El Mesón de la Dolores compartió en sus redes sociales una fotografía de su propietario junto a la presidenta madrileña, acompañada de un mensaje de agradecimiento: “¡Vaya sorpresa hemos tenido hoy! Bienvenida a nuestra casa. Ha degustado nuestro ternasquico de Aragón y le ha encantado. ¡Gracias por tu visita, Isabel Díaz Ayuso!”, reza la publicación.

Así es el Mesón de la Dolores donde ha comido Díaz Ayuso

El Mesón de la Dolores es un restaurante y hospedería situado en pleno centro de Calatayud, cuyo nombre hace referencia a la legendaria figura de la Dolores, un personaje popular vinculado a la ciudad y conocido en el mundo entero por enamorar a todos los viajeros que pasaban por el mesón en el que trabajaba.

El establecimiento se ubica en un edificio histórico, considerado uno de los más antiguos de la ciudad y centrado en la tradición y la historia aragonesas. Su propuesta gastronómica ofrece una buena muestra de la cocina tradicional de Calatayud y de Aragón, con menús diarios y de fin de semana en los que no faltan platos tan representativos como la paletilla de ternasco asada o las costillas de ternasco a la brasa.