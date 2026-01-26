La borrasca Joseph vuelve a poner en alerta a Aragón: estos son los puntos donde habrá más afecciones

Todavía se perciben las secuelas de la borrasca Ingrid cuando otro temporal, este de nombre Joseph, ya amenaza este lunes a la Península con fuertes lluvias, viento y nieve. Y Aragón no va a ser ajeno al paso de esta borrasca.

La comunidad amanece con un aviso naranja por nevadas en el Pirineo oscense, que permanecerá activo hasta las 12.00 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se trata de un aviso ampliado desde este domingo, cuando la nieve ya afectó a la circulación en varias carreteras de la comunidad donde, además del uso obligatorio de cadenas, se detectaron placas de hielo. Durante este lunes, la cota de nieve estará en torno a 800-1.000 metros en el Pirineo de madrugada, subiendo por la tarde a más de 2000.

También en la provincia de Huesca se va a cortar este lunes la carretera A-2606, entre los puntos kilométricos 4,5 y 10, en el Balneario de Panticosa. El motivo es el riesgo de aludes, según informaron fuentes del Gobierno de Aragón. El corte tendrá lugar a las 15.00 horas y la previsión es de dos días. Es decir, reabrirá el miércoles.

El aviso de nivel naranja por nevadas en el Pirineo oscense. / GOBIERNO DE ARAGÓN

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ascenso generalizado, lo mismo que las máximas en el Pirineo y en el sistema Ibérico, mientras que estas caerán en el Valle del Ebro.

El viento será moderado del oeste, con intervalos de fuerte de madrugada; y disminuirá a flojo de dirección variable en el valle del Ebro y el Pirineo por la tarde. Además, según la Aemet, hay probabilidad de rachas muy fuertes en el sistema Ibérico y de ventisca en cotas altas del Pirineo de madrugada.

Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y 11 de máxima en Huesca, los 4 y 11 de Teruel y los 6 y 12 grados de Zaragoza.

Cadenas en varias carreteras

A última hora del domingo, en la provincia de Teruel era obligatorio el uso de cadenas en la A-226, entre Allepuz y Corbalán. Por su parte, en la provincia de Huesca había hasta siete vías en nivel rojo, es decir, con uso obligatorio de cadenas o ruedas de invierno y prohibición del paso a camiones y articulados.

Las vías que, a última hora de la noche, estaban afectadas eran la A-135, en Torla-Ordesa; la A-136, entre Biescas y la frontera con Portalet; la A-1602, entre Santa Lucía y Ansó; la citada A-2606, entre Panticosa y el Balneario; la N-260, entre Lardiés y Fanlillo; la N-260a, entre Torla-Ordesa y Biescas; y la N330a, entre Canfranc Estación y Candanchú.