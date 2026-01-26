Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Cara a cara' entre Jorge Azcón y Pilar Alegría en Aragón TV

Los candidatos del PP y el PSOE son los protagonistas del primer debate electoral de cara a las elecciones del 8F

Jorge Azcón y Pilar Alegría antes del comienzo del cara a cara en Aragón TV. / Jaime Galindo

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Jorge Azcón y Pilar Alegría tienen el primer debate electoral de las elecciones autonómicas de Aragón del 8F en forma de 'cara a cara' en Aragón TV.

