'Cara a cara' entre Jorge Azcón y Pilar Alegría en Aragón TV

El minuto inicial de Jorge Azcón: "Lo primero son las víctimas. Quiero hacerles llegar mi más sentido pésame a todos sus amigos y familiares. En este debate tenemos la oportunidad de contrastar dos modelos, uno de prosperidad que yo defiendo y el que defenderá la señora Alegría, que tendrá que ver con decirle sí a Sánchez"

El minuto inicial de Pilar Alegría: "Trasladar también mi pésame a los familiares de las víctimas. Este tiene que ser un debate constructivo, donde los protagonistas no seamos Azcón ni yo, sino ustedes. Quiero ser la presidenta y defender a mi tierra, si me permiten, con más humildad"