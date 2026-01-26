La chef Elena Arzak lleva a Madrid Fusión a los ganadores de los I Premios Nacionales Inclucina

La chef Elena Arzak, nueva presidenta de honor del Club Inclucina, ha presentado este lunes en Madrid Fusión a los ganadores de los I Premios Nacionales Inclucina, «que reconocen el talento de estudiantes de cocina con discapacidad intelectual, demostrando con su brillante trabajo que tienen sitio en las cocinas», ha dicho. Ha estado acompañada de los galardonados Yaiza Zurano, del centro de FP Altaviana de Valencia; de Valeria Fernández, del colegio internacional G. Nicoli de Madrid, que no ha podido acudir por encontrarse enferma; y Hodei Montes, del Centro Integrado de Burlada (Navarra), los ganadores.

«Este es el mejor de los escaparates gastronómicos del mundo, Madrid Fusión, y la intención es dar a este acto la mayor repercusión posible y que sirva de trampolín para la inserción profesional de alumnos de cocina con discapacidad intelectual», señaló.

La presidenta de honor estuvo acompañada, entre otros, por Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón; la concejala de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; o la embajadora del Club Inclucina y presidenta de honor de la Real Academia Española de Gastronomía, Lourdes Plana.

Arzak, que ha confesó que se enamoró de este proyecto desde el primer momento, recordó la «emocionante gran final nacional", celebrada en Zaragoza el 15 de diciembre de 2025, en la que siete alumnos aventajados de formación profesional de cocina con discapacidad intelectual, de escuelas de hostelería y centros de FP de Barcelona, Córdoba, Guadalajara, Madrid, Pamplona, Valencia y Valladolid, compitieron ante un reconocido jurado.

Los tres ganadores recibieron las exclusivas estatuillas de los I Premios INCLUCINA, diseñadas por artistas con discapacidad intelectual. El 1º de manos del Gobierno de Aragón, el 2º entregado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el 3º por Makro. Además de una dotación económica, de 1000 euros, 700 euros y 300 euros, respectivamente. Asimismo, los siete finalistas y los docentes responsables de su formación recibieron un diploma acreditativo.

Los I Premios INCLUCINA son un proyecto social de ámbito nacional, promovido por el Club Inclucina, en colaboración con Atades, orientado a reconocer y potenciar el talento y desarrollo profesional de jóvenes estudiantes de cocina con discapacidad intelectual de forma reglada de todo el país.

La finalidad es dar visibilidad e impulsar el talento culinario de estos jóvenes y normalizar su inserción profesional en empresas de hostelería. Un sector clave para nuestra economía y una oportunidad de integración laboral para este colectivo, al existir actualmente una alta demanda de profesionales que no se cubre y para lo que la cualificación va a incidir muy positivamente. "Con estos premios también se pretende posicionar a la capital aragonesa como ciudad de referencia de la gastronomía inclusiva en España", señalan desde Atades.