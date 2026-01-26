Comedor y libros de texto gratis para los escolares: la propuesta de candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha propuesto este lunes recuperar la gratuidad de los libros de texto para los escolares de la comunidad y extenderla a los comedores hasta los 16 años, así como seguir desplegando una oferta "pública y gratuita" de plazas de educación infantil de 0 a 3 años.

Así lo ha trasladado Alegría en una visita al barrio zaragozano de Rosales del Canal, donde también se ha encontrado con vecinos de otras zonas del Distrito Sur, como Arcosur, Valdespartera o Rosales del Canal, que le han transmitido sus reivindicaciones, centradas en hacer frente a "la falta de servicios públicos" en esta zona de la capital aragonesa.

Con respecto a la educación infantil de 0 a 3 años, ha recordado que, gracias a los fondos europeos, se han logrado poner en marcha más de 2.100 plazas "públicas y gratuitas" en esta etapa y su compromiso es "seguir en esa senda".

La candidata socialista ha apostado también por recuperar el plan de gratuidad de los libros de texto, como sucedió "durante muchos años" en Aragón.

"No es el modelo que ha defendido el presidente y el Gobierno de Jorge Azcón y, por tanto, mi compromiso con las familias aragonesas es volver a recuperar el sistema de gratuidad de los libros de texto", ha subrayado.

En cuanto al comedor, Alegría ha defendido extender este servicio más allá de la educación infantil y primaria, hasta los 16 años, "no solamente pensando en los estudiantes, sino especialmente en las familias", porque además de un servicio educativo también ayuda a conciliar la vida laboral y familiar.

Estas tres propuestas, ha continuado, forman parte de su proyecto político, que espera que concentre "una confianza mayoritaria de los aragoneses y las aragonesas" el próximo 8 de febrero.

Durante la visita, vecinos del Distrito Sur de Zaragoza le han planteado sus problemas y reclamaciones, fundamentalmente centradas en el ámbito sanitario: "Pensemos que aquí ya se concentra una población muy numerosa de zaragozanos y zaragozanas y llevan mucho tiempo reclamando la necesidad de tener un centro de salud".

También le han trasladado la necesidad de contar con un instituto para que los alumnos del barrio no se tengan que marchar a otra zona de la ciudad para seguir cursando sus estudios cuando terminan la Educación Primaria.