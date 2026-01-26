Complicaciones por la nieve: rutas escolares suspendidas y carreteras cortadas

La presencia de nieve y hielo en las carreteras aragonesas han provocado este lunes la cancelación de una ruta escolar en Teruel con 36 escolares afectados e impedido que tres alumnos de la comarca oscense de Ribagorza hayan llegado a su centro educativo, aunque el transporte escolar ha funcionado con normalidad en la práctica totalidad de las rutas. La Dirección General de Carreteras ha cortado este lunes la carretera de acceso al Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca, por riesgo de que se produzcan aludes derivados del paso de la borrasca Ingrid.

En Teruel, la ruta regular 74 (Cella-Teruel) no ha podido realizar el servicio de ida debido a placas de hielo en la calzada, lo que ha afectado a 36 alumnos, aunque la empresa concesionaria ha confirmado que el servicio de regreso se realizará con normalidad, según han informado desde el Gobierno de Aragón.

En la provincia de Huesca, en Vilas del Turbón (Ribagorza), tres alumnos no han podido llegar a su centro educativo en Campo debido a que la carretera se encontraba impracticable.

No obstante en esta provincia, la más afectada entre las aragonesas por la presencia de nieve y hielo en la calzada a primera horas, todas las rutas han funcionado con normalidad en el Alto Gállego, aunque con ligeros retrasos en algunos casos, gracias a la autorización para circular con cadenas.

También en la Jacetania, pese a dificultades puntuales por nieve en accesos a algunas localidades, el alumnado ha podido llegar a los centros sin afecciones significativas.

El Gobierno de Aragón mantiene la alerta por riesgo alto de aludes en todo el Pirineo debido a la gran inestabilidad tras las últimas nevadas y recuerda que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso de nivel amarillo hasta la medianoche de este lunes.

El Ejecutivo autonómico ha pedido máxima prudencia a la población, especialmente a quienes practiquen actividades en montaña, desaconsejando esquiar fuera de pista o realizar esquí de montaña por el elevado riesgo de desencadenamiento de aludes.

La Aemet mantiene además avisos amarillos por viento para este lunes en la Ibérica zaragozana, Albarracín y Jiloca, y Gúdar y Maestrazgo.

Carreteras afectadas

La nieve en la calzada hace necesario este lunes el uso de cadenas o neumáticos de invierno para circular por varios tramos de la provincia de Huesca, en los que está prohibido el tránsito de camiones y de vehículos articulados, y dificulta y hace necesario extremar la precaución en algunos de la provincia de Teruel.

En Huesca son necesarias las cadenas para circular por la A-136 entre Biescas y El Portalet; la N-330a desde Canfranc Estación hasta Candanchú; la A-260a entre Asín de Broto y Cartirana; A-2606 entre El Pueyo de Jaca y los Baños de Panticosa; la A-138 en Parzán; la A-139 entre Chía y Cerler o la N-260 en Fiscal. También la A-176 en Hecho, la A-1602 entre Santa Lucía y Ansó y la A-135 en Torla.

En la provincia de Teruel, está cortada totalmente la TE-68 a la altura de Guadalaviar y son transitables pero con precaución por la nieve la A-1704 en Frías de Albarracín; A-2515 en Cella; A-1511 en Santa Eulalia; TE-V-9032 en Valle Cabriel; A-2709 en Noguera; TE-V-9023 en Villafranca del Campo y A-1509 en Monreal del Campo.