Azcón desempolva su pizarra para explicar la nueva financiación autonómica: "Tienen que pagar el precio de sus socios independentistas catalanes para seguir en La Moncloa"

La financiación autonómica es uno de los temas centrales de la campaña electoral que atraviesa a Aragón desde hace una semana. El líder popular en la comunidad, Jorge Azcón, ha vuelto a sacar la pizarra con la que explicó hace meses la condonación de la deuda y sus efectos en Aragón para mostrar con datos por qué rechaza el nuevo modelo pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero y Esquerra Republicana de Cataluña.

"Vuelvo a la pizarra y te explico en un minuto por qué el sistema de financiación del PSOE deja a Aragón como la comunidad peor financiada de España", resume Azcón, que detalla el funcionamiento de los índices de medición y muestra como Aragón baja hasta cuatro puntos, los mismos que sube una Cataluña cuya financiación, con el actual sistema, ya se encuentra por encima de la media.

Según Azcón, que se apoya en los datos facilitados por Fedea en su primer análisis de la propuesta gubernamental, "Aragón empeora y los independentistas catalanes mejoran". Aún más fuerza en su discurso con que "los aragoneses nos colocamos como la última de todas las comunidades autónomas en el sistema de financiación".

Jorge Azcón y su pizarra explican la nueva financiación autonómica

Con rotulador rojo en mano, el presidente autonómico precisa que "un aragonés recibirá un 64% menos de lo que recibirá un catalán". Como hace meses con la condonación de la deuda autonómica, Azcón compara a Aragón y a Cataluña, dos de las comunidades peor y mejor tratadas por las medidas financieras del Gobierno central, respectivamente.

"¿Cómo se paga todo esto?", se pregunta el presidente popular, que tiene una respuesta acorde a sus intereses políticos: "Volverán a subirte los impuestos porque tienen que pagar el precio a sus socios independentistas para mantenerse en La Moncloa".

Ligándolo con la actual campaña electoral para las elecciones de Aragón, en la que tiene como principal rival a la socialista Pilar Alegría, Azcón asevera que esta propuesta es "la que propone Alegría. Algo que, como recuerda el jefe de la DGA, "ni siquiera comparten otros presidentes del PSOE". Voces como la de Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) o Adrián Barbón (Asturias) han mostrado ya sus reticencias a la nueva propuesta de Montero. "A Alegría lo único que le interesa es defender a Pedro Sánchez", finaliza el candidato del PP.