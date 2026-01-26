La DGA urge soluciones a las deficiencias ferroviarias en Aragón y pide a Puente que dé "un paso al lado"

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha mostrado este lunes su "honda preocupación" por la situación que atraviesa la red ferroviaria en la comunidad y ha pedido al Ministerio de Transportes que actúe "de forma inmediata" para solucionar las deficiencias denunciadas por el Sindicato Ferroviario, al tiempo que ha reclamado que el ministro, Óscar Puente, dé "un paso al lado".

"Cuando alguien está en un escenario en el que no se toman decisiones claras para la seguridad y no se da certidumbre a la ciudadanía, lo más razonable es dar un paso al lado y que venga alguien a asumir esa responsabilidad", ha dicho. López se ha referido al comunicado emitido este domingo por el Sindicato Ferroviario que calificaba de "crítica" la situación de la línea Zaragoza-Caspe-Tarragona, con más de 20 limitaciones temporales de seguridad por el mal estado de la vía, o la línea Zaragoza-Lérida, con deficiencias que repercuten en la seguridad y "falta de material, herramientas y personal", según el consejero.

López ha criticado que se llame "a la calma" a los usuarios asegurando que la seguridad está garantizada mientras se imponen limitaciones de velocidad "que invitan a pensar lo contrario", lo que sugiere que el gestor de infraestructuras "no las tiene todas consigo". Es "inaguantable" esta situación y la gestión de Adif y el ministerio en los últimos días, ha dicho el consejero, quien ha ahondado en que genera "confusión, inseguridad, descrédito, retrasos e incertidumbre" entre usuarios y trabajadores de una red que cuenta con más de 1.200 kilómetros de vía en Aragón, una comunidad en la que el ferrocarril es "esencial" para su desarrollo logístico.

Para el consejero, el ferrocarril vive "su peor momento de la historia en democracia estos días", por lo que ha criticado también la estrategia de "comunicar y dilatar" que, a su juicio, ha adoptado el Gobierno central para desviar la atención hacia otros asuntos, si bien "dejar pasar el tiempo sin determinar con claridad qué ha pasado y qué se va a hacer" no conseguirá que la ciudadanía olvide un asunto "lo suficientemente grave" como para que quienes tienen responsabilidad en la materia lo recuerden "de forma permanente".

"La improvisación y el márquetin político no pueden ser la solución", ha insistido, y el ministro Puente "no debería seguir al frente de la gestión ferroviaria de este país".

Noticias relacionadas

El consejero ha defendido que ha querido "poner voz" desde el Gobierno de Aragón a "un clamor" de la ciudadanía ante la "inseguridad, incertidumbre y falta de coordinación en la toma de decisiones que se está observando por parte del ministerio" y que ha llevado, a su juicio, a que lo que fue "uno de los mejores" sistemas ferroviarios del mundo haya pasado a ser "uno de los peores".