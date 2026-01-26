En Directo
Directo | Debate 'cara a cara' entre Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE) en Aragón TV
Ahora es turno del primer bloque temático. Economía y empleo.
Habla primero, como así ha determinado el sorteo, Jorge Azcón, que reivindica los miles de millones atraídos en inversiones y el "impacto que van a tener en el empleo". Según defiende, "decenas de miles" que servirán para "mejorar nuestros servicios públicos" y las condiciones de "autónomos y pymes". "Aragón es imparable", ha cerrado, en referencia a su lema electoral. Pilar Alegría, en su turno, ha subrayado que Aragón ha tenido "históricamente" buenas cifras en empleo y economía, para después reivindicar proyectos "socialistas" como Plaza, Platea, el aeropuerto de Teruel o la llegada de Bonárea a Épila, que "han generado riqueza y oportunidades para todos los ciudadanos".
El minuto inicial de Jorge Azcón: "Lo primero son las víctimas. Quiero hacerles llegar mi más sentido pésame a todos sus amigos y familiares. En este debate tenemos la oportunidad de contrastar dos modelos, uno de prosperidad que yo defiendo y el que defenderá la señora Alegría, que tendrá que ver con decirle sí a Sánchez"
El minuto inicial de Pilar Alegría: "Trasladar también mi pésame a los familiares de las víctimas. Este tiene que ser un debate constructivo, donde los protagonistas no seamos Azcón ni yo, sino ustedes. Quiero ser la presidenta y defender a mi tierra, si me permiten, con más humildad"
Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE) ya están en plató. El cara a cara, moderado por la periodista Ana Laiglesia, está a punto de empezar.
El debate está a punto de comenzar. Los candidatos ya han llegado a las instalaciones de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) para el primer cara a cara entre un popular y una socialista en once años. El último precedente fue el 11 de mayo de 2015, también con una Presidencia popular (Luisa Fernanda Rudi) y una alternativa socialisa (Javier Lambán). Así fue el enfrentamiento.
- Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
- Los tractores vuelven a las carreteras de Aragón, en directo: los agricultores buscan bloquear el centro de Zaragoza
- La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
- El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
- Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
- Natalia Chueca, sobre el tranvía: 'Si la ciudad sigue creciendo, después de la ampliación de la línea 1 habrá que hacer la línea 2
- El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
- El 'efecto Sánchez' reactiva 'el orgullo' del PSOE en Aragón para las elecciones del 8F