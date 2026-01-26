La DPZ convoca sus ayudas para actividades deportivas, dotadas con 640.000 euros

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado sus ayudas para los clubes, las asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que organizan actividades deportivas en los municipios de la provincia. El presupuesto de esta línea de subvenciones vuelve a situarse en los 640.000 euros y las solicitudes pueden presentarse desde este lunes, 26 de enero, hasta el 16 de febrero.

Con estas subvenciones, las entidades beneficiarias podrán financiar gastos como arbitrajes, monitores y entrenadores, fichas federativas, equipaciones y material deportivo, seguros, desplazamientos, avituallamientos, organización de eventos deportivos, publicidad y comunicación, entre otras. Además, la Diputación de Zaragoza complementa estas ayudas al deporte aficionado con otra convocatoria de subvenciones destinada a los clubes que compiten en categorías nacionales.

El deporte, un pilar fundamental

Así lo ha explicado la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, que ha hecho énfasis en que el deporte desempeña un papel fundamental en la provincia, no solo como actividad física, sino también como un elemento clave para la cohesión social, la educación y la mejora de la calidad de vida. Por ello, planes como este "contribuyen a garantizar que el deporte llegue a todos los rincones de la provincia en igualdad de condiciones y se convierta en un motor de bienestar, integración y desarrollo”.

Lázaro ha destacado la importancia de apoyar a estos clubes, asociaciones y entidades deportivas “que son el pilar del deporte base y amateur, y promueven valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo, ofreciendo alternativas de ocio a jóvenes y adultos”.

Los requisitos

Las bases de las ayudas para actividades deportivas se publicaron el viernes 23 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y establecen que podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las asociaciones, los clubes y otras entidades sin ánimo de lucro que tengan su sede social en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza, salvo la capital, y que además estén inscritas en el registro de entidades deportivas del Gobierno de Aragón.

El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días hábiles, por lo que termina el lunes 16 de febrero. Las entidades que cumplan los requisitos marcados en las bases deberán presentar un presupuesto de entre 2.000 y 4.000 euros y podrán recibir una ayuda que cubra hasta el 80% de ese presupuesto. Cada entidad podrá pedir una única subvención para una actividad.