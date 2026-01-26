Educación amplía en 367 los puestos en los centros de Aragón y los sindicatos lo consideran "claramente insuficiente"

La Mesa Sectorial de Personal Docente en Aragón ha aprobado este lunes en reunión extraordinaria la creación de 367 nuevos puestos para las plantillas orgánicas de los centros educativos aragoneses de cara al próximo curso 2026-2027. Los sindicatos han rechazado la propuesta de plantillas -han votado en contra de CGT, CCOO, STEA-i y UGT,- al considerar "claramente insuficientes" estas nuevas plazas para cubrir las necesidades de la escuela pública.

La propuesta inicial de la administración partía de la creación de 177 plazas ordinarias. Tras un proceso negociador se ha alcanzado la cifra de 226 plazas, de las cuales 151 corresponden a centros de Zaragoza, 46 a Huesca y 29 a Teruel.

Antes de la Mesa Sectorial, se ha convocado también esta mañana una reunión técnica en la cual el Departamento de Educación ha ofrecido a las organizaciones sindicales la creación de 94 plazas del cuerpo de maestros correspondientes al refuerzo de los programas bilingües con docentes que tengan superado el nivel C1 de las escuelas de idiomas.

En la misma, se ha aprobado también la creación de 15 puestos más en los centros de Educación Especial de Zaragoza.

Asimismo, en la reunión se ha dado comienzo al proceso de estabilización del personal del Campus Digital, donde se ha propuesto la creación de 10 nuevos puestos, correspondientes 4 a la especialidad de informática y 6 a la de Sistemas y Aplicaciones Informáticas.

Finalmente se ha dado el visto bueno a la revisión de 16 plazas solicitadas por las organizaciones sindicales en las tres reuniones provinciales, así como a la creación de los puestos de segundos orientadores en los IES: Vega del Turia (Teruel), José Mor de Fuentes (Monzón), Mar de Aragón (Caspe), Rodanas (Épila) y Pablo Serrano (Zaragoza); además de la del CPI Parque Venecia, también en la capital aragonesa.

Este nuevo aumento de plazas, que en total alcanza las 367, permite seguir dando estabilidad a las plantillas orgánicas y confirma el refuerzo de recursos emprendido por esta administración educativa tras el incremento de 290 puestos en el curso 25/26 y de 272 en el 24/25.

De esta forma, y pese al descenso del número de alumnos de los últimos años en Infantil y Primaria, en los dos últimos cursos se han creado 562 plazas para funcionarios de carrera en los centros aragoneses.

Las plantillas orgánicas y su organización, además de determinar las vacantes para el concurso de traslados, mantienen el compromiso del Gobierno de Aragón de dar estabilidad a la oferta educativa con la estabilización del personal de los centros de Educación Especial y la renovación del compromiso con los programas bilingües.