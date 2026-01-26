Los empresarios niegan la burbuja de los centros de datos en Aragón pero advierten de la necesidad de contratar mano de obra y tener capacidad energética

La llegada de un importante número de centros de datos a Aragón en los próximos años sigue generando un volumen de expectativas e inversiones milmillonarias que no se libran de las incertidumbres. En ese sentido, este lunes el clúster tecnológico de la comunidad, Tecnara, ha organizado una jornada centrada en el papel del territorio como "polo tecnológico del sur de Europa", en el que también se han abordado detalles sobre el futuro DAT Alierta, en el que se estima que las empresas generarán 100 millones anuales.

Antes del acto, el presidente de Tecnara, Félix Gil, ha analizado el futuro tecnológico de la comunidad, ahora inmera en plena campaña electoral y con unas elecciones en el horizonte convocadas para el próximo domingo 8 de febrero. Y los centros de datos han sido el principal hito a analizar, por motivos obvios. Así, y pese a que los empresarios niegan que exista una burbuja (como sugieren desde multinacionales como Microsoft), sí adiverten de algunas variables y recursos que son óbices para su implantación y desarrollo.

El primero, la falta de mano de obra, con estimaciones que hablan de la necesidad de 30.000 trabajadores, ya desde este año, para levantar los campus y también otros proyectos estratégicos como la gigafactoría de Stellantis y la china CATL en Figueruelas. "Es una variable más, porque hacen falta muchísimos recursos, no solo para la construcción, también electricistas, ingenieros.. Hay que ver cómo somos capaces de encontrarlos", ha afirmado Gil.

Precisamente, la capacidad energética es otro de los factores clave, pues los proyectos anunciados tienen garantizados los accesos para sus primeras fases, aunque las futuras ampliaciones precisarán de nuevos enchufes a la red eléctrica que dependen de concursos aún sin fecha y nuevas infraestructuras. "Creemos que Aragón es capaz de tener y producir esa energía", ha pronosticado el representante del clúster, que ha precisado que la burbuja, más que una cuestión de proyectos, es un tema "de capacidad". "Son inversiones multimillonarias a muchos años", ha matizado.

Del mismo modo, Gil ha alabado los proyectos del DAT Alierta, un "espacio en el que encontrarnos", y el congreso The Wave, que este año celebrará su tercera edición. La vicepresidenta de la DGA y número dos de la candidatura de Azcón, Mar Vaquero, ha reivindicado la gestión del actual presidente y ha comparado la llegada de los data centers con el desembarco de la GM (ahora Stellantis) en Figueruelas en los 80. "Hay más de 330 empresas alrededor", ha dicho al respecto.

Y, además del DAT Alierta, donde ha elogiado la "colaboración público-privada", Vaquero ha reseñado que también se beneficiarán los parques tecnológicos de Walqa, en Huesca, y Technopark, en Alcañiz. Respecto a la falta de mano de obra, ha anticipado que desde el Ejecutivo trabajan "con universidades, especialmente de Sudamérica", para "incorporar talento" a estos proyectos.