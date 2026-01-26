¿Cuándo finaliza el plazo para solicitar el voto por correo en las elecciones de Aragón?

Este jueves, 29 de enero, concluye el plazo para solicitar el voto por correo en las elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón del 8 de febrero con la posibilidad de realizar el trámite de forma telemática en la web de Correos o presencialmente en las oficinas postales que abrirán de manera extraordinaria en varias localidades por la festividad de San Valero.

Los electores que opten por esta modalidad deben solicitar antes de esa fecha el Certificado de inscripción en el Censo Electoral de Aragón, requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia. La solicitud puede realizarse a través de la web www.correos.es o en cualquier oficina de Correos de España.

En el caso de la solicitud telemática, los interesados deben acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, utilizando certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria o el DNI electrónico. Este sistema permite completar el trámite sin necesidad de desplazarse a una oficina postal.

La solicitud presencial debe realizarla cada elector de forma personal, salvo en los casos de enfermedad o discapacidad acreditadas mediante certificación médica oficial, en los que podrá presentarla otra persona autorizada notarial o consularmente. En las oficinas es obligatorio presentar el DNI, pasaporte o carné de conducir originales.

San Valero

Dado que el 29 de enero es festivo local de San Valero en numerosas localidades de Aragón, Correos abrirá de forma extraordinaria sus oficinas en Zaragoza, Cariñena, Cartuja Baja, Casetas, Cuarte de Huerva y Garrapinillos para facilitar la tramitación hasta el último día del plazo. Los horarios pueden consultarse en cada oficina.

Para agilizar la atención, la compañía ofrece la posibilidad de solicitar cita previa a través de su aplicación, su web o la Oficina Virtual, permitiendo elegir día y hora en la oficina disponible.

Correos remite las solicitudes recibidas a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Aragón, que desde el 19 de enero están enviando la documentación necesaria a los solicitantes en la dirección indicada, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual. Una vez aceptada la solicitud, el elector no podrá votar en la mesa electoral el día de los comicios.

El plazo para depositar el voto por correo finalizará el miércoles 4 de febrero de 2026 en el horario habitual de apertura de las oficinas de Correos.