¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?

El presidente de Aragón y candidato del PP y la exministra y candidata del PSOE se han medido en el primer cara a cara de las elecciones autonómicas desde 2015

Jorge Azcón, Ana Laiglesia y Pilar Alegría antes del debate

Jorge Azcón, Ana Laiglesia y Pilar Alegría antes del debate / Jaime Galindo / EPA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Hacía más de diez años que dos candidatos de los partidos principales no aceptaban medirse en un formato de cara a cara en el camino a las elecciones del próximo 8 de febrero en Aragón. Este lunes, el presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón y la exministra y candidata del PSOE, Pilar Alegría se han medido en el primer cara a cara de las elecciones autonómicas desde 2015, cuando lo hicieron sus homólogos Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán.

En un debate moderado por la periodista Ana Laiglesia, los candidatos del PP y el PSOE han debatido en cuatro bloques temáticos: economía y empleo, políticas sociales y de igualdad, Aragón en España y el futuro de Aragón.

¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?

¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?

