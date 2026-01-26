¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?

Hacía más de diez años que dos candidatos de los partidos principales no aceptaban medirse en un formato de cara a cara en el camino a las elecciones del próximo 8 de febrero en Aragón. Este lunes, el presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón y la exministra y candidata del PSOE, Pilar Alegría se han medido en el primer cara a cara de las elecciones autonómicas desde 2015, cuando lo hicieron sus homólogos Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán.

En un debate moderado por la periodista Ana Laiglesia, los candidatos del PP y el PSOE han debatido en cuatro bloques temáticos: economía y empleo, políticas sociales y de igualdad, Aragón en España y el futuro de Aragón.