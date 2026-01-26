¿A qué hora se verá el eclipse en cada municipio de Aragón y España? Así funciona el mapa creado para consultarlo

El eclipse total que se prevé observar el próximo 12 de agosto en numerosos municipios de toda España, y en Aragón, en localidades de las provincias de Zaragoza y Teruel, los ciudadanos tienen ya a su disposición una herramienta con la que poder consultar a qué hora exactamente se podrá apreciar desde cada uno de ellos. Se trata de un mapa elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) que establece la zona de cobertura y el porcentaje de oscurecimiento.

Este acontecimiento único está previsto para el 12 de agosto y a lo largo del territorio nacional se prevé que pueda apreciarse en un breve espacio de tiempo que en total durará unos seis minutos. Es solo el primero de los tres previstos sobre la Península Ibérica, ya que los siguientes serán en agosto de 2027 y en enero de 2028, y tendrá en Aragón uno de los territorios con mejor visibilidad.

Según sus previsiones, este eclipse se podrá observar en España en el intervalo horario que va desde las 20.27 horas a las 20.33, y su cercanía al ocaso hará que las zonas de cierta altura y sin obstáculos visuales sean las más adecuadas para disfrutar del fenómeno.

El mapa creado para este hito astronómico es sencillo de utilizar y, tal y como explica en su introducción, sirve para tener información precisa de las horas en las que poder apreciar un eclipse que "será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África". "Comenzará a las 17.34 horas (hora peninsular española) en el Mar de Bering y terminará a las 21.58 en el Océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media)", explica el IGN, que añade que "la franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la Península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y València". "El máximo del eclipse se producirá a las 19.46 horas cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos", concluye.

En España, el eclipse llegará cuando se encuentre en sus últimas fases, "pues el fenómeno termina en Baleares, casi en la puesta de sol". "Aún así, nuestro país es el mejor lugar del mundo para ver el eclipse, por lo que cabe esperar que hasta nuestro territorio se desplacen numerosos cazadores de eclipses y turistas en general. Se da además la circunstancia de que el eclipse antecede a la noche del máximo de las Pérseidas, por lo que habrá la oportunidad de permanecer en el lugar de observación del eclipse para disfrutar con la lluvia de estrellas", añade en la web donde se aloja el mapa de búsqueda por comunidades autónomas y municipios.

También aporta información sobre las capitales de provincia. Así, en el caso de Aragón, se informa de que el eclipse será total a las 20.29 horas y que durará solo un minuto y 23 segundos. En el caso de Teruel, este se registrará exactamente a las 20.31 y se prevé que se prolongue durante un minuto y 34 segundos. Mientras, el proceso se podrá seguir hasta que a las 21.08 horas se produzca la puesta de sol, en el caso de Zaragoza, un momento que en Teruel se producirá a las 21.06 horas. En ambos casos comenzará el fenómeno a notarse pasadas las 19.35 horas de la tarde.

Pero la herramienta más útil de este mapa interactivo es la posibilidad de realizar una búsqueda por municipios. Se trata de un buscador en el que el ciudadano puede encontrar la hora precisa a la que se podrá observar ese eclipse total, la duración del mismo y las horas de comienzo y final de este acontecimiento astronómico. Todo al alcance de la mano de quienes estén planificando una escapada para observarlo en algún rincón privilegiado de Aragón o España, en un mapa que se puede encontrar en https://eclipses.ign.es/eclipse-total-sol-de-12-de-agosto-2026.html.