Iberia Compositech acelera su crecimiento en Calatayud y prevé alcanzar los 200 empleados este año

La empresa Iberia Compositech Manufacturing, especializada en el diseño y fabricación de piezas ligeras de alta resistencia en materiales compuestos para sectores estratégicos como la automoción, el aeroespacial o la defensa, continúa consolidando su expansión industrial desde Calatayud, donde prevé cerrar este año con cerca de 200 trabajadores en plantilla.

La compañía, fundada y dirigida por Víctor Sanz, ha experimentado un crecimiento acelerado en apenas un año. “En 2025 empezamos con una treintena de trabajadores y lo terminamos con 130. Este año tenemos la previsión de llegar a los 200”, ha subrayado el CEO durante la visita institucional realizada este lunes por la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés.

Uno de los pilares de esta expansión es la apuesta por la formación especializada vinculada directamente a las necesidades productivas de la empresa. Iberia Compositech ha puesto en marcha, en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), un programa de formación con compromiso de contratación para capacitar a 20 alumnos en la fabricación de materiales compuestos aeronáuticos, con el objetivo de incorporar al menos al 50% de los participantes.

“Este acuerdo para nosotros es un pulmón, una ayuda y una oportunidad de poder crecer de una manera sostenible, generando personal cualificado en un entorno rural”, ha destacado Sanz, quien ha insistido en el valor estratégico de formar talento local. “El entorno rural tiene ventajas, como el arraigo de las personas que van a dar estabilidad a la empresa. Formar a personas del territorio es clave para nuestro crecimiento y para garantizar un producto de calidad”, ha añadido.

La planta de Calatayud cuenta actualmente con 130 empleados y desarrolla proyectos para diferentes industrias de alto valor añadido, lo que ha convertido a la compañía en una de las referencias emergentes del sector de los materiales compuestos en Aragón.

Formación a medida

Por su parte, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha puesto en valor la colaboración público-privada en este tipo de programas de formación a medida, que permiten adaptar la cualificación de los trabajadores a las necesidades reales de empresas en crecimiento y facilitar su inserción laboral, especialmente en el medio rural.

El curso, que ha despertado un notable interés en la comarca —con cerca de 80 personas inscritas—, está previsto que comience a finales del próximo mes de febrero y se integra en la estrategia de crecimiento sostenido de una empresa que mira ya al siguiente salto industrial desde Aragón.