IU y Movimiento Sumar sitúan el ferrocarril como eje de una movilidad pública y sostenible para Aragón: "No puede estar subordinado a criterios mercantiles ni a recortes encubiertos"

Izquierda Unida y Movimiento Sumar han defendido un sistema de movilidad sostenible para Aragón que garantice derechos, cohesión territorial e igualdad de oportunidades, viva donde viva la ciudadanía.

Ambas organizaciones han apostado por un transporte público accesible, electrificado e intermodal, con el ferrocarril como eje vertebrador frente a un modelo basado en el coche privado y la lógica del beneficio.

Izquierda Unida ha estado presente apoyando la concentración celebrada en la estación de Binéfar (Huesca), que ha sumado ya ocho domingos consecutivos de movilización, y se ha unido a las 274 concentraciones realizadas en Monzón (Huesca) bajo el lema 'No pierdas tu tren'.

Un "clamor ciudadano" que expresa la defensa de un servicio ferroviario público, útil y adaptado a las necesidades reales del territorio y de la clase trabajadora.

La formación ha criticado que el transporte público no puede estar subordinado a criterios mercantiles ni a recortes encubiertos, y ha reclamado una transformación profunda del modelo de movilidad en Aragón orientada al bienestar colectivo.

El número uno de la lista de IU-Movimiento Sumar por la provincia de Huesca, Vicente Guerrero, ha señalado que "es urgente reforzar un sistema público de transporte intermodal, accesible y vertebrador, y frenar los procesos privatizadores que degradan el servicio y encarecen las infraestructuras".

En este marco, Izquierda Unida y Movimiento Sumar han reclamado la mejora del servicio de Cercanías Huesca-Zaragoza, con frecuencias suficientes y horarios útiles para trabajadores y estudiantes, así como una coordinación real con el transporte por carretera para evitar que los municipios intermedios queden desconectados.

Pilar Callén, segunda candidata a las Cortes de Aragón por Huesca, ha subrayado que "la movilidad no puede depender únicamente del coche privado, y el Cercanías Huesca-Zaragoza es clave para reducir desigualdades, combatir la despoblación y ofrecer alternativas sostenibles y asequibles".

La coalición ha insistido también en las reivindicaciones históricas de Monzón y del Cinca Medio, reclamando el aumento de frecuencias ferroviarias, mejoras de horarios y, de manera prioritaria, una conexión por Cercanías entre Lérida y Monzón que sea realmente útil en el día a día.

"Monzón no puede seguir siendo un territorio de paso. Necesitamos más trenes, horarios útiles y una conexión real con Lleida que acerque oportunidades laborales, educativas y sociales", ha afirmado Guerrero.

Mejoras en las líneas

Izquierda Unida y Movimiento Sumar han defendido asimismo la mejora de líneas estratégicas como Zaragoza-Lérida y Huesca-Lérida, reforzando nodos clave como Tardienta y avanzando en acuerdos de cooperación con Cataluña para facilitar la extensión de servicios de Rodalies desde Lérida, incorporando la conexión Monzón-Lérida con paradas intermedias como Raimat, Almacelles, Tamarite y Binéfar.

La formación ha insistido en que Aragón necesita inversiones ferroviarias centradas en la red convencional y en el servicio cotidiano, modernizando infraestructuras, eliminando cuellos de botella, mejorando la seguridad y garantizando la fiabilidad del servicio, además de impulsar la reapertura de la línea internacional de Canfranc por su valor territorial, logístico y de futuro.

En el ámbito viario, Izquierda Unida y Movimiento Sumar han alertado del deterioro del servicio público de conservación de carreteras autonómicas y han defendido una red planificada desde el interés general, que conecte comarcas y municipios con seguridad y equidad, sin avanzar hacia fórmulas de privatización que degradan el servicio.

La coalición ha concluido que el futuro de la movilidad en Aragón debe construirse desde servicios públicos fuertes, con el ferrocarril como columna vertebral, y con inversiones orientadas a garantizar derechos, cohesión territorial y una vida digna para toda la ciudadanía.