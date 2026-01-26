Podemos lleva a la Fiscalía la celebración de un acto de exaltación franquista en un colegio concertado: "Es incompatible con los valores democráticos"

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, Maria Goikoetxea, junto a la responsable de Memoria Democrática de la formación morada, Pilar Gimeno, han presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática por la celebración de un acto de exaltación del franquismo en las instalaciones del Colegio San Vicente de Paúl, un centro educativo privado concertado de Zaragoza.

El acto, que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre de 2025, fue organizado por la Fundación Nacional Francisco Franco. Desde la formación política señalan que este evento podría ser constitutivo de una infracción de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, al tratarse de un acto público de exaltación de la dictadura y de la figura de Francisco Franco.

La denuncia subraya la especial gravedad de los hechos al haberse producido en un centro educativo sostenido con fondos públicos. Según el escrito presentado, la cesión de las instalaciones no respondió a ninguna actividad académica o educativa neutral, sino a un favor personal de la dirección del centro , algo que Podemos califica de incompatible con los valores democráticos que deben regir el sistema educativo.

"Es absolutamente intolerable que se glorifique una dictadura en un centro que recibe dinero público", han declarado las portavoces de la formación. "La exaltación del franquismo no es libertad de expresión, es una vulneración de la ley y de los derechos humanos. La democracia no puede financiar ni mirar hacia otro lado cuando esto ocurre".

Podemos ha señalado durante la presentación de la denuncia la responsabilidad política del Gobierno central sobre la situación acontecida.

"Estos actos son aún posibles por la cobardía del Gobierno PSOE-Sumar, que llevan 3 años sin aplicar la ley de Memoria Democrática estatal, la cual permite extinguir fundaciones que exalten el franquismo", ha criticado Goikoetxea.

Su formación argumenta que si la Ley de Memoria Democrática se hubiera aplicado con la firmeza necesaria, esta fundación "hoy sería solo un mal recuerdo". Asimismo, lamenta que la Fiscalía no haya actuado de oficio ante unos hechos que generaron alarma social y fueron difundidos en medios de comunicación, obligando a la presentación de esta denuncia para evitar la impunidad.

En su escrito, Podemos solicita a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación para depurar las responsabilidades penales o administrativas de las personas físicas o jurídicas implicadas.

"Los derechos humanos no se interpretan: se garantizan. Si una ley no está sirviendo para hacerlo, el Gobierno tiene la obligación de actuar", ha reclamado Gimeno, responsable de Memoria Democrática de Podemos Aragón.