Los dos municipios con más tasa de paro de Aragón llaman a la calma: "El empleo goza de buena salud"

Épila y Tarazona encabezan las tasas de desempleo más elevadas de Aragón en sus respectivos tramos de población. Sin embargo, lejos de encender las alarmas, los alcaldes de ambas localidades coinciden en lanzar un mensaje de tranquilidad. A pesar de lo que muestran las cifras, el momento actual del mercado laboral es positivo y las perspectivas, aseguran, son prometedoras.

En el caso de Épila, el municipio presenta el peor dato de paro entre las localidades de entre 1.000 y 10.000 habitantes. Aun así, su alcalde, Jesús Bazán, sostiene que “el empleo goza de buena salud porque tenemos mucho”. Una afirmación que apoya en la actividad en los polígonos industriales: “Están funcionando muy bien, están contratando a gente e incluso tienen problemas para encontrar más trabajadores cualificados”.

Bazán insiste en que la cifra de desempleo no refleja la realidad diaria del municipio. “Hay quien no encuentra trabajo por diferentes circunstancias, pero en Épila hay empleo. Con la situación laboral podemos decir que estamos contentos”, afirma, aunque reconoce que existen otros problemas que afectan a la localidad.

El empleo se concentra en sectores como la hostelería, los servicios y, de forma destacada, la industria. El alcalde subraya el peso del sector del automóvil, condicionado por los picos de producción de las factorías, así como la presencia de empresas de agroalimentación. Además, señala que existe “una previsión elevada de llegada de población” de otros lugares atraída por las oportunidades laborales.

Épila apostó hace tiempo por el desarrollo de sus polígonos industriales, donde se asientan empresas potentes y generadoras de empleo. “También hemos salido a la autovía, en la que tenemos una empresa que aún no está funcionando a pleno rendimiento”, explica Bazán, quien añade que el municipio dispone de suelo disponible para atraer inversiones. A medio plazo, las renovables se perfilan como fuente de empleo.

El caso de Tarazona

Tarazona presenta la tasa de paro más alta entre los municipios de entre 10.000 y 40.000 habitantes. Está por encima de la media aragonesa, situada en torno al 8%, pero su alcalde, Tono Jaray, también se muestra satisfecho con la evolución del empleo: “El año estuvimos en el 7,8%, pero hubo un problema con una empresa vinculada al territorio, que, aunque no está en Tarazona, nos afectó”.

Ese episodio provocó que el desempleo aumentara casi un punto. “Sacaron fuera de la planta a todos los trabajadores temporales”, recuerda. Pese a ello, la tendencia de fondo sigue siendo positiva. “Si lo comparamos con hace diez años, hemos bajado de un 20% de paro al 8,5% actual”, destaca.

Imagen de un polígono industrial ubicado en Tarazona. / EL PERIÓDICO

La creación de empleo pasa ahora por la captación de nuevos proyectos, como uno relacionado con el cableado y la electrónica que aparece en el horizonte. “Con el volumen de población que tenemos en Tarazona, un incremento de entre 20 y 50 nuevos puestos de trabajo hace que el paro baje un punto”, argumenta el edil.

El tejido productivo de una localidad como Tarazona se estructura en varios sectores, con un peso claro de la automoción, junto a la aeronáutica y el sector eléctrico. A ello se suma “el tirón” de actividades relacionadas con la electrónica y la gestión de datos, así como la transición hacia el vehículo eléctrico, “que abre nuevas oportunidades para las empresas locales”.

El alcalde adelanta que el ayuntamiento trabaja en otros proyectos “interesantes”, aunque matiza que “es pronto para desvelar nada”. Su principal reto es “consolidar las empresas del municipio y ayudar a las que ya están instaladas a seguir creciendo, además de seguir buscando nuevos proyectos empresariales e industriales”.

La actual tasa de desempleo se valora, además, en perspectiva. “Con los valores que hemos tenido en el pasado, es una cifra razonablemente buena. Hoy en día no es difícil encontrar un puesto de trabajo en Tarazona, en general, aunque hay casos excepcionales”, apunta Jaray, quien cierra con un objetivo claro y ambicioso: situar el paro en torno al 7% en un futuro muy cercano.