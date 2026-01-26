El PAR reclama la electrificación de la línea Mezquita-Platea: "Es una mentira global que se extiende en el tiempo"

El candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha reclamado la electrificación de la línea Mezquita-Platea porque "es una mentira global que se extiende en el tiempo".

Desde la estación de tren de Teruel, Alberto Izquierdo ha indicado Desde la estación de tren de Teruel, Alberto Izquierdo ha indicado: "Estamos esperando que el Ministerio tenga bien abrir la línea y, sobre todo, con mucha curiosidad, siguiendo qué va a pasar para electrificarla".: "Estamos esperando que el Ministerio tenga bien abrir la línea y, sobre todo, con mucha curiosidad, siguiendo qué va a pasar para electrificarla".

La línea Mezquita-Platea, que uniría ambas subestaciones, y a su vez con la de La Puebla de Valverde, "que es la que haría electrificar la vía, está sin construir", de modo que ha calificado de "muy divertido" ver cómo el Ministerio electrifica la vía, aunque "no sabemos desde dónde".

Por tanto, "es una mentira global que se extiende en el tiempo", ha asegurado Izquierdo, quien ha añadido: "No tenemos una línea que funcione y cuando funcione, no estará electrificada, porque es imposible".

"Lo hemos dicho muchas veces y aquí hay dos culpables: el Partido Socialista y Teruel Existe", ha subrayado. A la formación política que encabeza Tomás Guitarte le ha reprochado "paralizar la línea Mezquita-Platea y el Gobierno de España no hace nada para ponerla en marcha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a electrificar?", se ha preguntado.

Asimismo, ha pedido explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre cómo, una vez terminadas las obras, que parece que va a ser en unos meses, van a electrificar la vía si no hay línea eléctrica en una de las dos subestaciones. Esa reivindicación que llevamos haciendo mucho tiempo y que nos preocupa".

"Parece que nadie se da cuenta de algo que es evidente, que está constatado por nuestra parte con el Ministerio y hemos hecho todas las investigaciones al respecto para estar seguros de lo que decimos: la vía del tren no se podrá electrificar porque la línea Mezquita-Platea no construida".

Ha aclarado que la línea se electrificará desde Platea y desde La Puebla de Valverde, de modo que "la misma electricidad que llegará hasta Platea es la que irá hasta La Puebla de Valverde".

"No sé cómo lo van a explicar. Seguramente están esperando que pasen las elecciones para que nadie pueda hacer nada al respecto", ha observado Alberto Izquierdo.

Por último, ha instado a Teruel Existe a esclarecer el hecho de "pedir por las mañanas que la línea del tren esté electrificada y por las tardes decirle a la gente o poner alegaciones a la línea de Mezquita-Platea y hacer imposible que esto pase".