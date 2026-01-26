Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paro AragónAmaralReal ZaragozaMaría GoicoecheaCalles ZaragozaBorrasca JosephDebate El Periódico
instagramlinkedin

El PAR reclama la electrificación de la línea Mezquita-Platea: "Es una mentira global que se extiende en el tiempo"

Desde la estación de tren de Teruel, Alberto Izquierdo ha indicado que están esperando que el Ministerio "tenga bien abrir la línea y, sobre todo, con mucha curiosidad, siguiendo qué va a pasar para electrificarla"

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, interviene en un pleno de las Cortes de Aragón.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, interviene en un pleno de las Cortes de Aragón. / CORTES DE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Teruel

El candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha reclamado la electrificación de la línea Mezquita-Platea porque "es una mentira global que se extiende en el tiempo".

Desde la estación de tren de Teruel, Alberto Izquierdo ha indicado Desde la estación de tren de Teruel, Alberto Izquierdo ha indicado: "Estamos esperando que el Ministerio tenga bien abrir la línea y, sobre todo, con mucha curiosidad, siguiendo qué va a pasar para electrificarla".: "Estamos esperando que el Ministerio tenga bien abrir la línea y, sobre todo, con mucha curiosidad, siguiendo qué va a pasar para electrificarla".

La línea Mezquita-Platea, que uniría ambas subestaciones, y a su vez con la de La Puebla de Valverde, "que es la que haría electrificar la vía, está sin construir", de modo que ha calificado de "muy divertido" ver cómo el Ministerio electrifica la vía, aunque "no sabemos desde dónde".

Por tanto, "es una mentira global que se extiende en el tiempo", ha asegurado Izquierdo, quien ha añadido: "No tenemos una línea que funcione y cuando funcione, no estará electrificada, porque es imposible".

"Lo hemos dicho muchas veces y aquí hay dos culpables: el Partido Socialista y Teruel Existe", ha subrayado. A la formación política que encabeza Tomás Guitarte le ha reprochado "paralizar la línea Mezquita-Platea y el Gobierno de España no hace nada para ponerla en marcha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a electrificar?", se ha preguntado.

Asimismo, ha pedido explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre cómo, una vez terminadas las obras, que parece que va a ser en unos meses, van a electrificar la vía si no hay línea eléctrica en una de las dos subestaciones. Esa reivindicación que llevamos haciendo mucho tiempo y que nos preocupa".

"Parece que nadie se da cuenta de algo que es evidente, que está constatado por nuestra parte con el Ministerio y hemos hecho todas las investigaciones al respecto para estar seguros de lo que decimos: la vía del tren no se podrá electrificar porque la línea Mezquita-Platea no construida".

Ha aclarado que la línea se electrificará desde Platea y desde La Puebla de Valverde, de modo que "la misma electricidad que llegará hasta Platea es la que irá hasta La Puebla de Valverde".

"No sé cómo lo van a explicar. Seguramente están esperando que pasen las elecciones para que nadie pueda hacer nada al respecto", ha observado Alberto Izquierdo.

Noticias relacionadas y más

Por último, ha instado a Teruel Existe a esclarecer el hecho de "pedir por las mañanas que la línea del tren esté electrificada y por las tardes decirle a la gente o poner alegaciones a la línea de Mezquita-Platea y hacer imposible que esto pase".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
  2. Los tractores vuelven a las carreteras de Aragón, en directo: los agricultores buscan bloquear el centro de Zaragoza
  3. La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
  4. El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
  5. Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
  6. El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
  7. El 'efecto Sánchez' reactiva 'el orgullo' del PSOE en Aragón para las elecciones del 8F
  8. Este es el barrio de Zaragoza que tendrá instituto por primera vez

Los empresarios niegan la burbuja de los centros de datos en Aragón pero advierten de la necesidad de contratar mano de obra y tener capacidad energética

Los empresarios niegan la burbuja de los centros de datos en Aragón pero advierten de la necesidad de contratar mano de obra y tener capacidad energética

La investigación de la tragedia de Adamuz da mañana un paso decisivo: se abren las cajas negras del Iryo y el Alvia

La investigación de la tragedia de Adamuz da mañana un paso decisivo: se abren las cajas negras del Iryo y el Alvia

Natalia Chueca, sobre el tranvía: "Si la ciudad sigue creciendo, después de la ampliación de la línea 1 habrá que hacer la línea 2"

Natalia Chueca, sobre el tranvía: "Si la ciudad sigue creciendo, después de la ampliación de la línea 1 habrá que hacer la línea 2"

El PAR reclama la electrificación de la línea Mezquita-Platea: "Es una mentira global que se extiende en el tiempo"

El PAR reclama la electrificación de la línea Mezquita-Platea: "Es una mentira global que se extiende en el tiempo"

Una youtuber especializada en edificios abandonados se cuela en Plaza Imperial: “Un gran coloso comercial zaragozano”

Una youtuber especializada en edificios abandonados se cuela en Plaza Imperial: “Un gran coloso comercial zaragozano”

Comedor y libros de texto gratis para los escolares: la propuesta de candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría

Comedor y libros de texto gratis para los escolares: la propuesta de candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría

Retrasos de más de dos horas en la estación de tren de Zaragoza por una fisura en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona

Retrasos de más de dos horas en la estación de tren de Zaragoza por una fisura en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona

Cierran por sorpresa los dos últimos locales de 'Mi Marrano' en Zaragoza

Cierran por sorpresa los dos últimos locales de 'Mi Marrano' en Zaragoza
Tracking Pixel Contents