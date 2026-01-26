Un paro en mínimos históricos en varios municipios de Aragón: estos son los datos que hacen rozar el pleno empleo

El paro ha dejado de ser un gran quebradero de cabeza en buena parte de Aragón. Hay otros problemas, como el acceso a una vivienda, las mejoras en las infraestructuras, la despoblación, etc. Sin embargo, en numerosos municipios, tanto de tamaño medio como pequeño, las cifras de desempleo se sitúan en mínimos históricos, empujadas por la actividad empresarial, la consolidación de la ocupación estable y el tirón de sectores como la industria, las energías renovables, los servicios o el turismo.

El mapa del paro en la comunidad dibuja hoy un escenario desigual, pero con una tendencia común: el mercado laboral aguanta mejor que nunca en puntos repartidos por un territorio que supera ampliamente las 700 localidades. En los municipios de entre 10.000 y 40.000 habitantes conviven realidades distintas, aunque varios destacan por mantener tasas de paro bajas y rozar el pleno empleo, que en economía se suele marcar cuando estas se sitúan en torno al 5%, un nivel asociado al desempleo estructural.

Fraga encabeza el listado con una tasa del 4,58%, seguida de Cuarte de Huerva (4,93%), Binéfar (5,06%), Jaca (5,87%) y Utebo (6,55%). En estos casos, el peso de la industria, la logística y los servicios, así como la cercanía a Zaragoza, explican buena parte de su fortaleza laboral.

La alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, destaca el tejido productivo local, con 1.500 empresas activas: “Aquí somos muy de las pymes… Esto también favorece. Tenemos la mayor tasa de empleo a nivel nacional, en municipios de más de 10.000 habitantes. La industria es una pata muy importante en Cuarte. Somos más de un 90 por ciento industriales, sin ninguna duda”.

Imagen de archivo de Monzón, el pasado mes de diciembre. / Pablo Ibáñez

En otras ciudades de este rango de población, como Tarazona (8,50%), Monzón (8,35%), Calatayud (7,98%), Alcañiz (7,93%) o Caspe (7,77%), el desempleo es algo más elevado, pero se mantiene en niveles moderados propios de núcleos que concentran población y actividad comercial. En estos municipios, el paro ha dejado de tener la dimensión estructural de otras épocas.

Monzón es un ejemplo claro de esta evolución. Su alcalde, Isaac Claver, asegura que el paro “se sitúa en el nivel más bajo de los últimos años, con cifras que no se veían desde hace dos décadas”. La llegada de nuevas empresas y la ampliación de las existentes han generado empleo estable y han atraído población al municipio. Una situación similar se da en Barbastro, donde su alcalde, Fernando Torres, subraya que varias empresas importantes han ampliado su actividad y que el papel de ciudad de servicios refuerza el atractivo del municipio.

Un contraste mayor en los pequeños

En los municipios de menos de 10.000 habitantes, sin tener en cuenta en esta radiografía a aquellos que no alcanzan el millar, el contraste es más acusado. Localidades como Épila (12,52%), Quinto (10,11%), Utrillas (9,50%), Escatrón (9,38%) o Gallur (9,34%) superan el 9% de paro, reflejando economías más frágiles o dependientes de un sector concreto. En estos entornos, el cierre de una empresa pequeña puede disparar el desempleo.

La alcaldesa de Sabiñánigo (6,77%), Berta Fernández, explica que su localidad mantiene una tasa de paro baja porque la mayor parte del empleo proviene de la industria y de servicios relacionados. “No hablamos de trabajo estacional, sino de todo el año, y además con un buen convenio como el industrial”.

Por su parte, el alcalde de Calatayud (7,98%), José Manuel Aranda, apunta que la creación de empleo es un motor del crecimiento de su población: “Un ejemplo claro es una empresa que comenzó hace cuatro años con tres trabajadores y que actualmente emplea a 140 personas, con previsión de seguir creciendo”.

Zaragoza, Huesca y Teruel, por debajo del 8% El desempleo en las capitales aragonesas se sitúa por debajo del 8%, reflejando un mercado laboral relativamente estable en los núcleos urbanos de la comunidad. Zaragoza, con una población de 691.037 habitantes, registra un 7,94% de paro, lo que se traduce en 28.031 personas en búsqueda activa de empleo. Huesca presenta un porcentaje algo menor, del 7,25%, con 1.946 desempleados sobre un total de 54.664 habitantes. Por su parte, Teruel registra la tasa más baja de las tres capitales, un 6,92%, lo que equivale a 1.204 personas sin trabajo de sus 36.465 residentes. El paro registrado en Aragón en diciembre de 2025 se situó en 48.454 personas, según datos del Instituto Aragonés de Estadística. En comparación con el mismo mes de 2024, el número de desempleados descendió en 2.344 personas, lo que supone una caída del 4,61%. Detrás de este comportamiento aparecen factores como una inflación moderadamente contenida y el anuncio de grandes inversiones empresariales previstas para este año. Por provincias, el desempleo se redujo en 179 personas en Huesca (un 2,74% menos), en 17 en Teruel (un 0,41%) y en 72 en Zaragoza (un 0,19%).

En el extremo contrario, varios pequeños municipios rozan el pleno empleo. Sallent de Gállego (1,41%), Benasque (2,02%), Albalate de Cinca (2,05%), Fabara (2,19%) o Albarracín (2,22%) presentan algunas de las tasas más bajas de Aragón. En estos casos, el turismo, la hostelería y actividades locales consolidadas sostienen el mercado laboral. Sallent de Gállego ocupa, además, la cuarta posición nacional entre poblaciones de menos de 10.000 habitantes con menor paro, solo superada por la leridana Alto Arán (1,29%) y las vizcaínas Orozko (1,36%) y Orduña (1,39%).

“Intentamos que aquel que quiera trabajar aquí lo haga. Es sencillo encontrar empleo, lo difícil es acceder a una vivienda. No estamos quietos y nos esforzamos en aumentar la oferta urbanística”, reconoce Jesús Gericó, alcalde de Sallent de Gállego, quien afirma que con más viviendas disponibles sería incluso sencillo reducir una tasa ya de por sí mínima.

En conjunto, Aragón dibuja un escenario laboral más sólido que en etapas anteriores. El reto es encontrar trabajadores cualificados, sostener la actividad y consolidar el crecimiento a medio y largo plazo.