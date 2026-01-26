Patrimonio en riesgo: tres nuevos enclaves aragoneses entran en la lista roja de Hispania Nostra

La torre carlista de Ráfales corre un serio riesgo de desaparición. Así lo constata la entidad Hispania Nostra que ha incorporado el vestigio histórico del siglo XIX a su lista roja tras haber documentado el colapso del tejado y el techo. Además denuncian que el foso está lleno de escombros, maleza y árboles.

La construcción de la Val de Luna en Ráfales forma parte del conjunto de torres de telegrafía óptica levantadas durante la tercera guerra carlista (del 21 de abril de 1.872 al 27 de febrero de 1.876). Estas torres constituían una línea estratégica de telegrafía óptica para la comunicación con fines militares como refuerzo del sistema de comunicación eléctrico. Se edificaron en puntos estratégicos con mucha visibilidad, según recuerda la entidad.

Con este objetivo se construyeron 45 torres y algunos grandes fortines situados entre Zaragoza y Amposta, en la margen derecha del río Ebro. A estas torres se sumaron otras que se adaptaron a edificios ya existentes como el castillo de Alcañiz, campanarios o ermitas. La mayoría de estas estructuras no se llegaron a utilizar porque su construcción coincidió prácticamente con el final del conflicto. Al finalizar la guerra se desmontó la maquinaria de las señales de la azotea y se pensó en utilizarlas para la vigilancia de los caminos por parte de la guardia civil, pero nunca se realizó este proyecto y acabaron abandonadas.

En el Bajo Aragón se construyeron veinte de estas torres entre los meses de agosto y diciembre de 1.875. Para Hispania Nostra lo más preocupante sobre el riesgo de desaparición de la torre es que la construcción no está catalogada por el gobierno autonómico.

La atalaya carlista se considera parte del Patrimonio cultural Aragonés según la Ley 3/1999, pero no está incluida en el catálogo de Bienes de Interés Cultural de Aragón publicada en el boletín Oficial de Aragón del 22 de abril de 2006. El Sistema Informático de Patrimonio Cultural de Aragón tampoco la incluye.

La estructura de Ráfales es la última inclusión en el catálogo de patrimonio en riesgo que desde diciembre ha sumado monumentos de Alcañiz y Sariñena. En la primera localidad lamentan que el viejo molino del siglo XIII esté convertido «en una ruina sin ningún futuro a la vista» y aseguran que actualmente delante de la fachada barroca se aparcan los cubos de basura.

El viejo molino del siglo XIII en Alcañiz. / Hispania Nostra

Actualmente lo que se puede ver de El Molinillo es lo que han dejado las últimas actuaciones públicas. La fachada principal del edifico está construida en sillería, en ella se abre una puerta adintelada con molduras y sobre ella un óculo ovalado con molduras. Esta fachada estaba incluida en un edificio del siglo XX que se derribó quedando actualmente una especie de torreón hueco. Anexo a este edificio hueco se encuentra el cubo. Todo el conjunto constructivo está oculto tras la tapia de la fábrica. Se intuye el tejado de algunas edificaciones. Los restos del primer molino, los arcos, el cárcavo donde se ubicaban los rodeznos no se pueden visitar.

El acueducto de tres arcos de medio punto y la acequia de época moderna fueron restaurados pero actualmente sufren una fuerte erosión por las filtraciones de agua.

La iglesia de San Pedro de Moncalvo, conocida como la Virgen Vieja. / Hispania Nostra

En la localidad monegrina, incorporada a la lista roja en diciembre, alertan sobre el mal estado de la iglesia de San Pedro, en el pueblo abandonado de Moncalvo. «Urge actuación de consolidación de la estructura», destacan. La iglesia, conocida como la Virgen Vieja, es contemporánea a la también desaparecida iglesia de San Salvador de Pallaruelo de Monegros, construida por Arnaldo Vidal de Almenar en 1258; con la que comparte características similares e idénticas marcas de cantería. Originalmente sería una iglesia gótica de una única nave y cabecera poligonal, cubierta con bóveda de crucería. Lo que queda actualmente son dos paños del ábside poligonal, de elevada altura, construidos en piedra sillar arenisca.