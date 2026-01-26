Peligro y máxima precaución en el Pirineo aragonés: se esperan "aludes muy grandes"
La llegada de una masa de aire templado y muy húmedo ha afectado al manto nivoso
El Pirineo aragonés atraviesa una situación nivológica muy desfavorable, con nieve profunda en todas las cotas y orientaciones y la presencia de numerosas placas de viento, gruesas y extensas, lo que eleva de forma significativa el peligro de aludes.
A lo largo de la tarde de este lunes, la llegada de una masa de aire templado y muy húmedo ha afectado al manto nivoso, con lluvia moderada entre los 2.000 y 2.200 metros y nieve densa por encima de esas cotas, un escenario especialmente desfavorable para la estabilidad de la nieve.
Según los técnicos, se espera una actividad de aludes intensa, con avalanchas medianas y grandes, tanto de nieve seca como húmeda, en función de la altitud. "No se descarta que, de forma aislada, se produzcan aludes muy grandes capaces de alcanzar el fondo de los valles", han indicado desde el Ejecutivo autonómico.
Ante esta situación, se recomienda limitar la actividad en montaña a terreno ATES simple, evitando grandes laderas, y no transitar por fondos de valle cerrados expuestos a trayectorias de aludes. Las autoridades insisten en extremar la prudencia y en la importancia de difundir estas recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes
