El PP anuncia la ampliación del Plan Pirineos como eje de desarrollo y futuro para Huesca: “Es la mayor apuesta estratégica realizada nunca"

El candidato del PP a las Cortes de Aragón por Huesca y consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciado que el Ejecutivo ampliará el alcance del Plan Pirineos con nuevas inversiones en las cuatro comarcas pirenaicas para impulsar infraestructuras, servicios y proyectos orientados al desarrollo económico, la cohesión social y la generación de oportunidades en el medio rural.

Durante una visita a Jaca (Huesca), Bermúdez de Castro ha afirmado que el Plan Pirineos se ha convertido en “la mayor apuesta estratégica realizada nunca por el desarrollo económico y social del Pirineo aragonés” y ha subrayado que, ante los avances logrados, el compromiso del Gobierno que preside Jorge Azcón es “ampliar su alcance” con mayores inversiones en todas las comarcas.

Según ha recordado, el programa cuenta con un horizonte de ejecución de ocho años y ya suma actuaciones en marcha por más de 200 millones de euros en Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza.

El candidato ha recordado asimismo que el Gobierno de Aragón solicitó la implicación del Ejecutivo central en este plan como herramienta contra la despoblación, pero fue rechazada.

En este contexto, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a reforzar su apuesta por el territorio y ampliar "el alcance del Plan Pirineos con mayores inversiones en todas las comarcas pirenaicas, impulsando infraestructuras, servicios y proyectos que favorezcan el desarrollo, la cohesión social y la generación de oportunidades económicas en la zona”, ha afirmado.

Entre los ejes destacados, el PP sitúa la desestacionalización del turismo, la mejora de infraestructuras y el acceso a la vivienda como herramientas para fijar población y atraer talento.

En el ámbito turístico, el equipo de Azcón se ha comprometido a trabajar para que el Pirineo sea “referencia internacional en deportes de invierno”, con una inversión de 72 millones de euros junto a Aramón para modernizar los sistemas de innivación, que incluyen 961 cañones y tres generadores de nieve (snowfactory), y para renovar infraestructuras como el telesilla de Sarrau, la conexión Benasque-Cerler y la unión Astún-Candanchú.

Además, se están ejecutando Planes de Sostenibilidad Turística en destinos como Sobrarbe, Sallent de Gállego, Panticosa, el Valle del Aragón, Ribagorza y Benasque, con inversiones que alcanzan los 18,9 millones de euros para mejorar espacios públicos, su digitalización y la adecuación de senderos.

En Sobrarbe, el Plan Pirineos contempla iniciativas por valor de 29 millones de euros, entre ellas la redacción de un proyecto para un sendero de 60 kilómetros en las riberas de los ríos Ara y Cinca, la mejora de la carretera Plan-Chía con una inversión superior a siete millones de euros y la construcción de 15 viviendas para trabajadores en Boltaña.

También se impulsan el centro de visitantes de la Carrasca de Lecina, la piscina de Boltaña y un mirador inclusivo y sendero accesible en Fanlo.

En Ribagorza se ha puesto en funcionamiento la telecabina Benasque-Cerler, con una inversión de 15,5 millones de euros, mientras que en La Jacetania se ha promovido la unión de Astún y Candanchú con un presupuesto de 29,7 millones para crear un dominio esquiable de 100 kilómetros.

En el Alto Gállego destaca el Tobogán de Panticosa, con una inversión de 7,7 millones y casi tres kilómetros de longitud.

Bermúdez de Castro ha asegurado que el Plan Pirineos es sinónimo de “hechos e inversión real frente al abandono de etapas anteriores” y ha reiterado que este modelo de gestión “sostenible y de largo plazo” es el que permitirá “garantizar servicios de calidad para todos los oscenses”