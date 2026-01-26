Pueyo denuncia la política del PP de suprimir equipamientos para destinar el suelo a pisos en Zaragoza: "Lo llaman alquiler asequible, pero alcanza los 900 euros mensuales"

El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha criticado la política urbanística del PP al asegurar que se están eliminando espacios previstos para equipamientos públicos en distintos barrios de la ciudad para destinarlos a la construcción de vivienda residencial.

Pueyo se ha desplazado este lunes al barrio del Picarral donde, ha asegurado, el Ejecutivo municipal ha "arrebatado a sus vecinos" un suelo que estaba destinado a servicios como un centro de salud, un colegio, una biblioteca o instalaciones deportivas y que destinan "a pisos, pisos y pisos y cada vez más pisos, para lo que ellos llaman un alquiler asequible, pero que alcanzan los 900 euros mensuales".

El candidato de CHA ha advertido además de que esta situación no es un caso aislado y ha citado otros barrios, como Arcosur y Rosales del Canal, donde, ha denunciado, existen suelos de titularidad pública que han sido reorientados hacia fines privados.

En este sentido, ha sostenido que estas decisiones benefician a promotores y reducen la disponibilidad de espacios comunes en zonas en crecimiento.

Pueyo ha defendido que los barrios necesitan equipamientos públicos para garantizar derechos básicos como la salud, la educación, la cultura o el deporte, y ha advertido de que la ausencia de estos servicios genera desconexión y deterioro de la vida comunitaria.

También ha criticado que, según su valoración, la reorientación del suelo dotacional se realice sin explicaciones suficientes ni procesos de participación vecinal.

En su argumentación, ha señalado que este tipo de políticas provoca un aumento de población en áreas donde se levantan nuevas promociones mientras, al mismo tiempo, desaparecen los espacios necesarios para atender a esos residentes, lo que, a su juicio, conduce a barrios con servicios saturados y un entorno urbano más degradado.

Finalmente, Pueyo ha exigido un modelo urbano “justo, transparente y participado” que no renuncie a los equipamientos ya planificados y que tenga en cuenta la opinión del vecindario.

Ha reiterado que la eliminación de suelos destinados a lo público en favor de intereses privados supone, en su opinión, un debilitamiento de la capacidad de las administraciones para garantizar servicios básicos.