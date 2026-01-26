Retraso en Renfe: los viajeros aragoneses pueden exigir el 100% de su billete de tren en estos casos

Renfe ha ratificado las condiciones bajo las cuales los viajeros pueden solicitar compensaciones económicas cuando sus trenes sufren retrasos, una cuestión especialmente sensible en periodos de alta demanda. Según la normativa vigente de la compañía, los usuarios de los servicios comerciales —que incluyen AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y otros trenes de Larga Distancia— tienen derecho a reembolsos parciales o totales del precio del billete en función del tiempo de demora acumulado a la llegada a destino.

En el caso general de estos servicios, Renfe establece dos umbrales clave. Cuando el retraso es igual o superior a 60 minutos, el viajero puede reclamar la devolución del 50 % del importe del billete. Si la demora supera los 90 minutos, la compensación asciende al 100 % del precio pagado, lo que supone el reembolso completo del billete. Esta medida se aplica independientemente del motivo del retraso, siempre que se cumplan los tiempos establecidos.

Las condiciones presentan matices específicos en el caso del AVE Internacional que conecta España y Francia, donde las compensaciones varían según el tramo afectado. En los recorridos dentro del territorio español, se mantienen los mismos criterios que en el resto de servicios comerciales: devolución del 50 % a partir de 60 minutos de retraso y del 100 % cuando la demora supera los 90 minutos. Sin embargo, el sistema cambia de forma significativa en los trayectos que discurren por territorio francés.

Imagen de un tren AVE en la estación Delicias de Zaragoza. / CEOE Aragón

Para los recorridos interiores en Francia, Renfe contempla una escala progresiva de indemnizaciones. Los viajeros pueden solicitar un 25 % de devolución si el retraso supera los 30 minutos, un 50 % a partir de los 120 minutos, y hasta un 75 % del importe del billete cuando la demora alcanza o supera los 180 minutos. En los trayectos internacionales completos entre España y Francia, las compensaciones arrancan también en el 25 % a partir de los 30 minutos y alcanzan el 50 % cuando el retraso excede las dos horas.

Desde la compañía recuerdan que estas devoluciones deben ser solicitadas expresamente por el viajero, a través de los canales habilitados por Renfe, y que el importe se calcula siempre sobre el precio efectivamente abonado por el billete. Con estas condiciones, Renfe reafirma el derecho de los usuarios a ser compensados cuando el servicio no se presta en los tiempos comprometidos, un aspecto clave para quienes utilizan el tren como medio habitual de transporte de larga distancia.

Trayectos regionales

Los derechos de los viajeros no se limitan a los trenes de alta velocidad o larga distancia. Renfe extiende su sistema de compensaciones a los servicios públicos, que incluyen los trenes Avant, Media Distancia, Regional y Regional Express, con escalas de indemnización adaptadas a la duración y características de estos trayectos.

En el caso de los trenes Avant, utilizados habitualmente para desplazamientos interurbanos de alta frecuencia, la compañía contempla la devolución del 50 % del billete cuando el retraso supera los 15 minutos, mientras que si la demora excede los 30 minutos, el viajero puede solicitar el reembolso completo del 100 % del importe abonado. Un esquema especialmente relevante para usuarios recurrentes.

Salida de un tren regional con destino Teruel desde la Estación Delicias de Zaragoza / Jaime Galindo.

Para los servicios de Media Distancia, las compensaciones se aplican de forma progresiva. Renfe establece una devolución del 25 % cuando el retraso es superior a 15 minutos, que asciende al 50 % a partir de los 30 minutos, y alcanza el 100 % del billete cuando la demora supera la hora de duración.

Por su parte, en los trenes Regional y Regional Express, el sistema fija la devolución del 25 % del importe a partir de 30 minutos de retraso, del 50 % cuando se superan los 45 minutos, y del 100 % si la llegada a destino se produce con más de 60 minutos de demora. Unas condiciones que refuerzan el derecho de los usuarios también en los trayectos de proximidad.