Teruel Existe exige frenar el Clúster del Maestrazgo por "provocar un impacto irreversible en el entorno natural"

Teruel Existe ha exigido este lunes en La Iglesuela del Cid (Teruel) la paralización del Clúster del Maestrazgo y ha responsabilizado al anterior Gobierno de Aragón, integrado por PSOE, Chunta Aragonesista, Podemos y Partido Aragonés, de no haber actuado durante sus años de mandato para detener un proyecto que considera perjudicial para el territorio.

La formación ha visitado el municipio encabezada por su candidato a la presidencia del Ejecutivo autonómico, Tomás Guitarte, que ha situado el clúster eólico como uno de los ejemplos más controvertidos de la planificación energética en la comunidad.

Desde la localidad, Teruel Existe ha defendido que ha mantenido su oposición al proyecto desde el inicio del procedimiento administrativo, mediante la presentación de alegaciones, recursos contencioso-administrativos y actuaciones en la vía penal.

En declaraciones a los medios de comunicación, Tomás Guitarte ha reclamado una moratoria que suspenda el inicio de las obras hasta que exista un pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la tramitación.

A su juicio, permitir el comienzo de los trabajos podría provocar un impacto irreversible en el entorno natural y patrimonial del Maestrazgo si posteriormente se declarara la nulidad del procedimiento.

El candidato ha vinculado el avance del proyecto a un trato de favor desde el ámbito político y ha señalado la existencia de relaciones entre responsables de los partidos que formaron parte del anterior Gobierno autonómico y la empresa promotora del clúster.

En este contexto, ha aludido a la incorporación de antiguos cargos públicos a la compañía impulsora como un factor que, según la formación, ha facilitado el desarrollo administrativo del proyecto.

Guitarte ha recordado que la autorización final de los parques eólicos tuvo que ser concedida por el Consejo de Ministros tras las discrepancias existentes entre distintas administraciones y la emisión de informes desfavorables tanto en Aragón como en otros ámbitos institucionales.

Finalmente, ha subrayado que su posición no es contraria al desarrollo de las energías renovables, sino a un modelo de implantación que, según ha defendido, debe garantizar transparencia, seguridad jurídica y respeto al territorio.