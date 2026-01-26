Así fue el último cara a cara por unas elecciones de Aragón: diez años del debate entre Rudi y Lambán

El formato por excelencia entre presidente y aspirante regresa a Aragón más de una década después. El candidato del PP y presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la candidata del PSOE, Pilar Alegría, participarán esta noche en un cara a cara que retransmitirá Aragón TV. El primer enfrentamiento público de la campaña, que regresa a la agenda electoral de Aragón once años después del último choque. También fueron dos representantes de PP y PSOE, Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán, los que confrontaron ideas de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2015.

En esta ocasión, el foco de la contienda será nacional. Azcón y Alegría son los dos candidatos preferentes a unas elecciones aragonesas únicas, ya que por primera vez se han adelantado. También es inédito que solo habrá que elegir representantes a las Cortes de Aragón, desligando la selección de los ciudadanos de la comunidad llamados a las urnas de la cita municipal, en la que se eligen los concejales de los ayuntamientos.

El 11 de mayo de 2015, también lunes, fue cuando Luisa Fernanda Rudi (PP) y Javier Lambán (PSOE) compartieron mesa en Aragón TV. La entonces presidenta y el entonces candidato socialista defendieron y criticaron, respectivamente, el Gobierno que la popular lideró entre 2011 y 2015. Una etapa difícil, de lenta salida de la crisis inmobiliaria que estalló en 2008, y en el que el PP tuvo que aplicar medidas económicas de contención para capear la complicada situación de la economía y el empleo. Unas dificultades que se extendían por toda España.

Dirigido por el periodista Pepe Quílez, los entonces líderes de las dos formaciones compartieron sus visiones opuestas sobre la economía y el empleo, el papel de las políticas sociales, la regeneración democrática y el modelo territorial que pretendían aplicar de salir vencedores de las urnas.

Así contó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en 2015 el cara a cara entre Rudi y Lambán. / ARCHIVO EL PERIÓDICO

"Lambán ve cuatro años perdidos y Rudi apela de nuevo a la herencia", titulaba EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sobre aquel cara a cara. Por un lado, se destacaba de la presidenta popular que defendía que "Aragón está mejor" en 2015 respecto a lo encontrado en 2011. Lambán acusaba entonces al PP de "gobernar solo para una minoría".

"La tarea más dura ya está hecha, pero hay que seguir trabajando para seguir avanzando", dijo Rudi, en la frase más destacada de la presidenta por este diario. De Lambán se rescató un importante ataque a las políticas conservadoras: "Lo que para nosotros son derechos, para usted son negocio. Solo gobierna para una minoría, la suya".

"Satisfacción en el PSOE y caras largas en el PP"

"En los círculos más próximos entre los candidatos había visiones contrapuestas. A una contenida euforia entre los socialistas, los populares se mostraban ligeramente más alicaídos, conscientes de que su candidata y presidenta del partido había estado peor y menos segura que en otras ocasiones", recogía la crónica publicada por este diario la mañana posterior a la celebración del debate.

No se recurda una conversación muy entretenida para la ciudadanía, ya que el duelo fue "más parecido a una larga sesión parlamentaria de control que a un espectáculo televisivo electoral". "El cuarto día de campaña acabó con uno de los platos fuertes, la visión de dos mundos distintos y, prácticamente, irreconciliables", terminaba el texto.

Un par de semanas después, el 24 de mayo, un 66% de los aragoneses con derecho a voto acudieron a las urnas y dieron un vuelco al tablero político. El PP cayó de 30 escaños a 21 y el PSOE también bajó, de 22 a 18 y cosechó el peor resultado de su historia en la comunidad. Podemos, con Pablo Echenique como candidato, irrumpió con fuerza y alcanzó los 14 escaños. Seis obtuvo el PAR, dos Chunta Aragonesista y uno Izquierda Unida.

Noticias relacionadas

Semanas después, el socialista Javier Lambán fue nombrado presidente del Gobierno autonómico con un Ejecutivo en clara minoría en el que consiguió integrar a PAR y CHA. No pudo llegar a acuerdos con Podemos, cuyos representantes controlaron con dureza al PSOE toda la legislatura. Cuatro años después, los morados entraron en el cuatripartito. Pero eso es una historia de otras elecciones autonómicas.