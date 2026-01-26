Vaquero ensalza al sector del metal en Aragón, un "pilar tradicional" que destaca por su innovación

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado este lunes las instalaciones de Ebroacero y Talleres Mercier, compañías aragonesas de matriz familiar que dan empleo a 140 personas. Allí ha podido conocer, de la mano del director general de Ebroacero, Ignacio Giménez, y del director de Talleres Mercier, Agustín Giménez, el trabajo que realizan desde el proceso de fundición, hasta la elaboración de productos para sectores como el industrial, offshore, minería, cemento, energía o naval. Ejemplos que ha citado a la hora de asegurar que “el metal es un sector tradicional que evoluciona y destaca por su innovación”.

“Quiero acabar con algunos clichés equivocados que aún persisten en torno a este tipo de trabajos, como la idea de que son antiguos o poco innovadores. Muy al contrario, se trata de actividades que destacan por su elevada capacidad tecnológica, su firme apuesta por la mejora continua y la innovación constante en procesos y materiales”, ha recalcado.

Vaquero ha calificado al metal como un “pilar” en la economía aragonesa, en donde “hay miles de trabajadores, familias enteras y territorios que han construido su bienestar y prosperidad alrededor de esta actividad”. Precisamente por ello ha recalcado que “tradición y futuro no son conceptos opuestos” y que “no damos la espalda a quienes con su esfuerzo nos han llevado a la situación envidiable que vive Aragón”.

La empreas Ebroacero, que cuenta con una plantilla de 96 profesionales, alcanzó en 2025 una facturación de 16,1 millones de euros y destinó el 48% de su producción a la exportación, con presencia en más de 30 países, lo que refleja su clara vocación internacional. Es una empresa industrial fundada en 1963 y especializada en la fabricación de piezas de acero moldeado y fundiciones aleadas para aplicaciones industriales exigentes

Su actividad se dirige a sectores como minería y cemento, offshore, industrial, trituración, energía, naval y válvulas, apoyándose en una sólida capacidad técnica, en la mejora continua de procesos y en un firme compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la seguridad, avalado por distintas certificaciones y reconocimientos obtenidos a lo largo de los años.

Talleres Mercier es una compañía aragonesa con más de 150 años de trayectoria industrial, que ha sabido adaptarse a la evolución de los mercados y operar en distintos sectores estratégicos a lo largo del tiempo. Actualmente cuenta con una plantilla de 44 empleados y en 2025 alcanzó una facturación de 4,6 millones de euros, con un 31,61% de sus ventas destinadas a la exportación.