Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paro AragónAmaralReal ZaragozaMaría GoicoecheaCalles ZaragozaBorrasca JosephDebate El Periódico
instagramlinkedin

Vaquero ensalza al sector del metal en Aragón, un "pilar tradicional" que destaca por su innovación

La vicepresidenta ha visitado Ebroacero y Talleres Mercier, empresas aragonesas que dan empleo a 140 personas

Vaqurero, este lunes, durante la visita a ambas empresas.

Vaqurero, este lunes, durante la visita a ambas empresas. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado este lunes las instalaciones de Ebroacero y Talleres Mercier, compañías aragonesas de matriz familiar que dan empleo a 140 personas. Allí ha podido conocer, de la mano del director general de Ebroacero, Ignacio Giménez, y del director de Talleres Mercier, Agustín Giménez, el trabajo que realizan desde el proceso de fundición, hasta la elaboración de productos para sectores como el industrial, offshore, minería, cemento, energía o naval. Ejemplos que ha citado a la hora de asegurar que “el metal es un sector tradicional que evoluciona y destaca por su innovación”.

“Quiero acabar con algunos clichés equivocados que aún persisten en torno a este tipo de trabajos, como la idea de que son antiguos o poco innovadores. Muy al contrario, se trata de actividades que destacan por su elevada capacidad tecnológica, su firme apuesta por la mejora continua y la innovación constante en procesos y materiales”, ha recalcado.

Vaquero ha calificado al metal como un “pilar” en la economía aragonesa, en donde “hay miles de trabajadores, familias enteras y territorios que han construido su bienestar y prosperidad alrededor de esta actividad”. Precisamente por ello ha recalcado que “tradición y futuro no son conceptos opuestos” y que “no damos la espalda a quienes con su esfuerzo nos han llevado a la situación envidiable que vive Aragón”.

La empreas Ebroacero, que cuenta con una plantilla de 96 profesionales, alcanzó en 2025 una facturación de 16,1 millones de euros y destinó el 48% de su producción a la exportación, con presencia en más de 30 países, lo que refleja su clara vocación internacional. Es una empresa industrial fundada en 1963 y especializada en la fabricación de piezas de acero moldeado y fundiciones aleadas para aplicaciones industriales exigentes

Su actividad se dirige a sectores como minería y cemento, offshore, industrial, trituración, energía, naval y válvulas, apoyándose en una sólida capacidad técnica, en la mejora continua de procesos y en un firme compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la seguridad, avalado por distintas certificaciones y reconocimientos obtenidos a lo largo de los años.

Noticias relacionadas

Talleres Mercier es una compañía aragonesa con más de 150 años de trayectoria industrial, que ha sabido adaptarse a la evolución de los mercados y operar en distintos sectores estratégicos a lo largo del tiempo. Actualmente cuenta con una plantilla de 44 empleados y en 2025 alcanzó una facturación de 4,6 millones de euros, con un 31,61% de sus ventas destinadas a la exportación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
  2. Los tractores vuelven a las carreteras de Aragón, en directo: los agricultores buscan bloquear el centro de Zaragoza
  3. La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
  4. El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
  5. Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
  6. El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
  7. El 'efecto Sánchez' reactiva 'el orgullo' del PSOE en Aragón para las elecciones del 8F
  8. Este es el barrio de Zaragoza que tendrá instituto por primera vez

La chef Elena Arzak lleva a Madrid Fusión a los ganadores de los I Premios Nacionales Inclucina

La chef Elena Arzak lleva a Madrid Fusión a los ganadores de los I Premios Nacionales Inclucina

Cerca de 11.000 visitantes pasaron por el Museo Aquagraria durante 2025

Cerca de 11.000 visitantes pasaron por el Museo Aquagraria durante 2025

Retraso en Renfe: los viajeros aragoneses pueden exigir el 100% de su billete de tren en estos casos

Retraso en Renfe: los viajeros aragoneses pueden exigir el 100% de su billete de tren en estos casos

Cara a cara entre Azcón y Alegría por las elecciones del 8F: el último fue hace diez años entre Rudi y Lambán

Huesca recupera los viernes durante unas horas el Coso Bajo como espacio de juego infantil

Huesca recupera los viernes durante unas horas el Coso Bajo como espacio de juego infantil

Educación amplía en 367 los puestos en los centros de Aragón y los sindicatos lo consideran "claramente insuficiente"

Educación amplía en 367 los puestos en los centros de Aragón y los sindicatos lo consideran "claramente insuficiente"

IU y Movimiento Sumar sitúan el ferrocarril como eje de una movilidad pública y sostenible para Aragón: "No puede estar subordinado a criterios mercantiles ni a recortes encubiertos"

IU y Movimiento Sumar sitúan el ferrocarril como eje de una movilidad pública y sostenible para Aragón: "No puede estar subordinado a criterios mercantiles ni a recortes encubiertos"

Teruel tramita diez sanciones a ciudadanos por orinar en la vía pública

Teruel tramita diez sanciones a ciudadanos por orinar en la vía pública
Tracking Pixel Contents