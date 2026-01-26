Vox anuncia una modificación fiscal "histórica" sin cuantificar la pérdida de ingresos

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha propuesto "la mayor modificación fiscal de la historia de Aragón", argumentando que "se puede hacer", pero al PP "no le da la gana" de bajar impuestos porque lo que quiere es "estafar a los votantes".

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes en Zaragoza, acompañado de los candidatos y diputados Santiago Morón, Marta Fernández, Carmen Rouco y Juan Vidal, Nolasco ha desgranado esta iniciativa.

Ha detallado que esta iniciativa se puede acometer con una fiscalidad diferenciada para el medio rural, la eliminación completa del impuesto sobre sucesiones y donaciones, reducir el impuesto de actos jurídicos documentos del 1,5 al 0,5 y una bonificación del 100% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para compra de vivienda habitual, así como compensaciones para los autónomos con ingresos netos que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Alejandro Nolasco ha calificado de "agujero negro" para los aragoneses el actual Ejecutivo autonómico, encabezado por el 'popular' Jorge Azcón y con Roberto Bermúdez de Castro al frente del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública.

Por un lado, "dicen que somos más ricos que nunca, que hay miles de cientos de trillones de billones de inversiones que van a llegar y que parece que no llegan" y, por otro lado, "que no tienen dinero para bajar impuestos y para acometer medidas fiscales".

Ha continuado explicando que la recaudación en ingresos fiscales, entre tasas e impuestos directos e indirectos, asciende a "1.000 millones euros más en 2025 que en el año 2022", es decir, cuando gobernaba el cuatripartito de PSOE, CHA, Podemos y PAR.

Según los cálculos de VOX, en 2022 fueron 3.759 millones euros de acuerdo a la ejecución presupuestaria consolidada, y esta cifra fue de 4.760 millones euro en 2025. "La recaudación de tributos propios y cedidos se incrementó en más 101 millones de euros al cierre de 2024, principalmente por la tensión del mercado de vivienda en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados", ha añadido.

"Se puede hacer"

Por todo ello, Nolasco ha considerado que su propuesta es "básica" y "se puede hacer eliminando gastos superfluos, completamente absurdos" porque, "según Azcón, recaudamos más que nunca".

Entre los gastos calificados de "superfluos", el candidato de Vox ha hablado de suprimir "los 33 millones euros de la Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático y los 3 millones de euros de la Estrategia de la Bicicleta con Perspectiva de Género", además del dinero destinado a "mantener ilegales y a auténticas chorradas".

"Vas sumando millones y millones y millones y millones y, al final, te das cuenta de que eliminar el grupo 2 del impuesto de Sucesiones y Donaciones cuesta algo más de 20 millones, menos que los 33 millones de la Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático, que nadie sabe lo que es". Ha estimado que la supresión completa de este gravamen asciende a "poco más de cien millones".

En definitiva: "Podemos hacerlo y no quieren, no les da la gana. Estas rebajas fiscales, que son absolutamente necesarias y posibles, siempre que las hemos presentado en las Cortes de Aragón, el PP nos ha votado en contra sin presentar ninguna enmienda". Ha criticado a los 'populares' por oponerse a las propuestas de Vox Y "luego presentarlas ellos". "Es muy típico, nos parece una verdadera vergüenza".

"Ocurrencia"

Por otro lado, ha tildado de "ocurrencia" de Roberto Bermúdez de Castro la creación de la Agencia Tributaria Aragonesa: "No es otra cosa que venir a la Dirección General de Tributos y cambiar la plaquita para llamarle de otra manera".

"Imagino que se le copió a Quim Torra cuando --Bermúdez de Castro-- estaba aplicando el 155 o el 1,55 al servicio de Soraya --Saenz de Santamaría-- y de Rajoy --el expresidente del Gobierno de España-- en Cataluña", ha ironizado.

Igualmente, ha apostillado: "Que el PP quiera crear una Agencia Tributaria Aragonesa nos parece algo totalmente ridículo, aparte de que no tienen ninguna fundamentación real".

Bajada de impuestos

"El PP no quiere bajar impuestos porque lo que quiere es estafar a los votantes y el PSOE quiere subir los impuestos", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que el único impuesto que se ha bajado en esta legislatura es el del grupo 1 de sucesiones y de donaciones "cuando Vox estaba en el Gobierno", subrayando las "reticencias" de los 'populares' a llevar a cabo esta rebaja.

En este punto, Nolasco ha manifestado que el PP garantiza una rebaja fiscal en el marco de la campaña electoral para lograr votos: "Siempre prometiendo cosas y no cumpliéndolas para prometerlas las siguientes --elecciones-- y tener siempre al ciudadano como el ratón que persigue el queso y nunca llega a coger el queso".