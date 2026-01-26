Zaragoza y Teruel se preparan para poder recibir hasta 200.000 personas durante el eclipse total de sol

Aragón ha comenzado a preparar el dispositivo de seguridad ante el eclipse total de sol que se producirá el próximo 12 de agosto, un fenómeno situará a la comunidad en el foco de la astronomía internacional. Este lunes se ha celebrado la primera junta de seguridad, en la que se han empezado a perfilar los detalles de un evento que, por su particular naturaleza, está rodeado de incertidumbre.

Aunque todavía no es posible estimar una cifra de asistencia, fuentes de la organización reconocen a este diario que la afluencia podría situarse entre las 150.000 y las 200.000 personas en el conjunto de Aragón. Este es un cálculo prudente después de estimaciones mucho más ambiciosas que se manejaron en un primer momento, y que llegaron a hablar de hasta cuatro millones de visitantes, una cifra que posteriormente se redujo a dos. En los últimos precedentes, este tipo de encuentros suelen reunir a una media de 500.000 personas, cifra que, salvo sorpresa inesperada, no se alcanzará en Aragón.

Uno de los principales focos de preocupación para las autoridades es la llegada de grandes grupos sin planificación previa, especialmente campistas y viajeros en furgonetas camperizadas. La posibilidad de acampadas libres genera incertidumbre desde el punto de vista de la seguridad y de la gestión del territorio. También inquieta la organización de fiestas improvisadas y la concentración masiva de personas en pequeños municipios que no están preparados para absorber tal volumen de visitantes.

Desde el Gobierno de Aragón ya se trabaja en la adecuación de infraestructuras en grandes espacios con buena visibilidad del eclipse, con el objetivo de canalizar la llegada de público, facilitar los accesos y reforzar la seguridad. Un dispositivo que irá ajustándose en los próximos meses ante un acontecimiento que, aunque previsto en el calendario, sigue siendo imprevisible en cuanto a su impacto real.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha presidido la primera junta de seguridad con motivo del eclipse total de sol. La reunión, a la que han asistido representantes del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local de Zaragoza, ha supuesto una primera toma de contacto para fijar la coordinación institucional de cara a este evento astronómico.

El eclipse del 12 de agosto de 2026, primero de los tres previstos sobre la Península Ibérica (los siguientes serán en agosto de 2027 y en enero de 2028), tendrá en Aragón uno de los territorios con mejor visibilidad, en especial en las provincias de Zaragoza y Teruel. El Instituto Geográfico Nacional ya ha elaborado un mapa que establece la zona de cobertura y el porcentaje de oscurecimiento que se puede consultar aquí.

Cabe señalar que el intervalo horario previsto para ver el eclipse total en España es de 20:27 a 20:33, una cercanía al ocaso que hará que las zonas de cierta altura y sin obstáculos visuales sean las más adecuadas para disfrutar del fenómeno.

Amplía representación de seguridad

En la Junta, con presencia, entre otros, del director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, y del consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén; así como del general jefe de la Zona de Aragón de la Guardia Civil, Antonio Orantos; del jefe superior de Policía Nacional en Aragón, José Ángel Sanz; y del superintendente de la Policía Local de Zaragoza, Antonio Soriano, se ha fijado establecer un equipo de seguimiento con todas las instituciones implicadas, al que se invitará a la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas (FACAMP) para hacer partícipes a las alcaldías de las medidas y recomendaciones que se vayan adoptando.