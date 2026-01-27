Alberto Izquierdo, candidato del PAR el 8F: "No estamos preocupados por perder el diputado, estamos ocupados en conseguir dos"

Los sondeos pronostican que tienen complicado obtener representación en las Cortes.

Mis encuestas son: saco el dedo por la ventanilla, me lo chupo y, si se seca, es posible que saquemos un diputado. Nosotros no podemos, económicamente, hacer encuestas internas, pero sí tenemos el pulso de los casi 300 concejales que tenemos en Teruel, con sus alcaldes, que nos dicen que la gente va a confiar en nosotros. Estamos seguros de que vamos a sacar un diputado, absolutamente. Las primeras encuestas nos daban cero, todas, y de las últimas cuatro ya hay dos que nos dan uno. No estamos preocupados por mantener el diputado, estamos ocupados en conseguir dos.

¿Puede ser decisivo que no haya unas municipales simultáneas por primera vez en la historia?

Al principio, sí que pensaba que iba a ser negativo, pero tal y como va transcurriendo la campaña, creo que no, porque la gente se va a dar cuenta de que solo hay un partido que habla de Aragón. No sé por qué el PP, el PSOE y Vox no hacen su campaña en Madrid, Abascal se ahorraría un montón de dinero. Bueno, nos lo ahorraría a todos, porque usa dinero público.

En 40 años, han gobernado con PP y PSOE. Si fuesen decisivos en estas elecciones y pudiesen elegir entre Azcón y Alegría, ¿qué harían?

Tengo claro que vamos a ser decisivos. Pero también que el PSOE de Aragón no va a gobernar. Primero, porque no se siente orgulloso de aquel Gobierno (el cuatripartito) que fue tan bueno para Aragón. CHA parece que tampoco estaba por allí y Podemos ni está ni se le espera. Nosotros sí nos sentimos orgullosos de aquel Gobierno de Javier Lambán, porque sentó las bases de lo que hoy pasa. ¿Quién está siendo capaz de recoger esos éxitos? Jorge Azcón. ¿Le hemos apoyado? Sí. ¿Volveríamos a hacerlo? Dependerá de él. Siendo honestos y sinceros, el Partido Socialista de Aragón ha desaparecido. Mucha gente que votó a Lambán en 2023 va a tener muy difícil repetir su voto. A esa gente le pido que confíe en el único partido que se siente orgulloso de aquel Gobierno.

¿Qué líneas rojas le van a marcar a Jorge Azcón en una hipotética investidura?

Muy sencillas. No vamos a pedirle que tire nadie al mar ni que expulse a nadie, solo le vamos a pedir que piense más en Aragón, que Feijóo sea su compañero, no su jefe, y que hablemos de forma bilateral con el Estado. No quiero igualdad, quiero equidad. Eso le voy a pedir a Jorge Azcón. Y que, aparte de poner más dinero en sanidad, lo cual comparto absolutamente, resuelva los problemas de la sanidad. En educación, aparte de poner más dinero, le voy a pedir que no haga un concurso en lotes que deje fuera a todos los taxistas rurales. Que no solo lleguen centros de datos al corredor del Ebro. Que aparte de un Plan Pirineos, que me encanta, invierta también en las estaciones turolenses. Que le suba la financiación a las comarcas que prestan los servicios sociales en los pueblos, no solo a las tres capitales donde, casualmente, gobierna.

Alberto Izquierdo, candidato del PAR, minutos antes de la entrevista. / RUBÉN RUIZ

Ustedes apoyaron la investidura de Azcón que acabó con un gobierno de coalición con Vox, al que luego entraron con varias direcciones generales. ¿Volverían a votar algo igual?

Yo no negocié nada con Vox. También apoyó la investidura Teruel Existe, y eso no me invalidó el apoyo. Vox no sirve para nada, pero no voy a intentar expulsarles. Voy a intentar que no sean determinantes. Si el Gobierno de Aragón depende de Vox, no habrá Gobierno de Aragón. Con todos los respetos, las líneas rojas son una estupidez. Los políticos nos tenemos que dedicar a llegar a acuerdos y estamos dispuestos a hablar con Vox y con quien haga falta de lo que sea, pero quiero que me razonen sin decir cosas de cuñado de barra de bar, como por qué tenemos que renunciar a la PAC y Europa o echar a los inmigrantes. ¿Quién va a trabajar en Aragón? ¿Abascal, que no ha trabajado en su vida?

¿Por qué los directores y directoras generales del PAR, con excepciones, no ocupan los primeros puestos en las listas? Ha habido una renovación importante.

El PAR necesitaba hacer dos cosas fundamentales. La primera, dar la palabra a la militancia, por lo que hemos convertido todos nuestros órganos en asambleario. Hay quien me dice que estoy loco, pero el voto de un militante tiene que valer lo mismo que el mío, y eso ha producido que surjan liderazgos y que la candidata de Huesca sea la alcaldesa de Albelda, algo que hubiese sido impensable en 2010, cuando siempre encabezaba el director general o la jefa de zona de turno. Esto significa que ponemos a hombres y mujeres nuevos al frente y los directores generales tienen otra función. Creemos que hay que dar voz al municipalismo, por eso en Zaragoza va de numero uno un concejal de Zuera y de número dos a uno de Caspe. Y en Teruel la mayoría de nuestra lista son alcaldes y concejales salvo la número dos, Cristina Navarro, que era directora general y dimitió por su compromiso personal con su circunscripción, que es Calamocha, y porque quería demostrar que no ha llegado a la política para estar de prestado, sino para quedarse y ser una alternativa real a lo que vivimos en el Jiloca.

Ha habido gente que no ha vuelto, como Elena Allué. ¿Echa de menos a alguien?

No, aunque me hubiese gustado que volviesen muchas más personas. No tengo absolutamente nada que reprocharle a Elena Allué porque está donde quería estar, en el PP. Y no pasa nada, quizá es donde está más cómoda. Yo dije que no sería del Partido Popular y no lo soy. Desgraciadamente, hay otras personas que se han quedado por el camino. Por ejemplo, Tú Aragón o lo que queda de ellos, que no se han presentado a las elecciones autonómicas, y trabajamos para que esas personas tengan al menos un lugar al que llamar. Cada día trabajamos en recuperar a la gente. No lo hacemos a la velocidad que me gustaría, pero es complicado después del proceso que hemos hecho de refundación. Pero quiero dejar muy claro que quien no ha vuelto al PAR es porque no ha querido y creo que Elena Allué no lo ha hecho porque es del PP, y no pasa absolutamente nada y me parece genial.

¿Estuvo cerca el acuerdo con el PP para ir en coalición? También menciono a CHA.

Debo reconocer que con el PP tenemos buena relación y que el presidente Azcón es un hombre de fiar. Si no, no le hubiésemos apoyado. PP y PAR hemos ido muchas veces juntos en elecciones generales y es verdad que se habló, pero hay una serie de obstáculos insalvables en las autonómicas, porque para nosotros nuestra identidad está muy por encima de lo que el Partido Popular piensa. Defendemos una Hacienda Foral propia, salir de la multilateralidad con el Estado e ir a la bilateralidad, una policía autonómica… En un contexto nacional podemos sentirnos más cómodos y unirnos en la defensa de Aragón. El acuerdo no estuvo ni cerca ni lejos, se habló con cordialidad y normalidad pero decidimos en la asamblea, incluso antes de empezar, que no se negociaba. Y con CHA se habló y tenemos un buen clima con ellos, de confianza. Siempre he pensado y lo mantengo que CHA y el PAR deberíamos ir juntos en un contexto como este. Ya sé que somos muy distintos, pero lo que nos jugamos es Aragón. Se habló pero ni su gente ni la mayoría de la nuestra lo vio claro, aunque voy a seguir trabajando en buscar acuerdos en pro de Aragón. Después vienen unas generales y hay que hacer un frente común aragonesista para frenar esa recentralización que viene de Madrid y que empeora la vida de los aragoneses.

Ha sido muy duro con Teruel Existe. Desde su llegada a la política ha encarecido los escaños en Teruel, y con Aragón Existe estuvieron cerca de obtener representación en Zaragoza. Una provincia donde han hecho una lista con ex del PAR como Carmen Herrero.

Teruel Existe no es un problema para el PAR, es un problema para Teruel. A mí me gustaría que alguien, sin inventarse nada, me diga una sola cosa que hayan hecho para la provincia. Primero hizo presidente a Pedro Sánchez y convirtió al peor gobierno de la historia en un gobierno posible. Después vino a la política aragonesa porque peligraba el escaño en Madrid. Su lista en Zaragoza está liderada por un señor de Zaragoza en Común y con una número dos (Carmen Herrero) que era del PP, pasó al PAR, luego a Ciudadanos–Tú Aragón y, cuando no obtuvo representación, la contrataron como asesora de Sánchez Quero y del PSOE en la DPZ. Y ahora se presenta por Aragón Existe. De verdad, ¿esa candidatura tiene alguna consistencia política? Aparte de apropiarse de los éxitos de otros, que me digan qué han hecho. Sin mencionar que secuestraron un movimiento social que era de todos y se lo han quedado entre cuatro para convertirlo en un partido político que es una empresa familiar. Y claro que son un partido de izquierdas, pero solo pactan con el PP. Así lo veo y así creo que lo ve la ciudadanía, porque van cuesta abajo y sin frenos y en cada proceso electoral pierden en torno a un 5%. Ya veremos si son capaces de conservar dos diputados.

Izquierdo, durante un momento de la entrevista. / RUBÉN RUIZ

¿Qué le parece el modelo de financiación que ha presentado María Jesús Montero?

Una vergüenza, un robo, un insulto. Pedro Sánchez no merece la confianza de los aragoneses ni de los españoles porque es un vendido. Se lo ha puesto muy difícil al Partido Socialista de Aragón, a mí no me gustaría ser Pilar Alegría en estas circunstancias. Desde el PAR defendemos que tenemos que salir del pelotón de los torpes, tenemos derecho a una negociación bilateral con el Estado y ahí es donde Jorge Azcón está siendo tibio, porque pide igualdad y multilateralidad, pero Madrid no va a ayudarnos.

¿Cómo se convence a un joven aragonés de votar al PAR?

Lo primero es convencerles de que hay que votar. Y después, de tratar que voten al Partido Aragónes, porque soy el único candidato que va a intentar resolver sus problemas reales, que no son si Trump invade Groenlandia, si Maduro está en la cárcel o el caso Koldo. El problema de un joven aragonés es que, si vive en una ciudad, no puede ni comprar ni alquilar una vivienda. Si vive en un pueblo, directamente no hay. Y dentro de poco veremos como quizá vamos a la pescadería y pedimos cuarto y mitad de centro de datos, porque no podremos comprar merluza. Tenemos que hablar de por qué hoy no va el médico al consultorio de Tronchón, de por qué siguen creciendo las listas de espera pese a la inversión del Gobierno de Aragón. O de por qué el transporte escolar no recoge a los niños de un municipio turolense porque se ha hecho un contrato por lotes y no hay nadie que lo haga. Quiero hablar de eso, no de Koldo, Ábalos, la financiación o quién pagó la sede del PP. Los problemas son los que he mencionado y voy a tocar la puerta de la gente para que vean mi cara. No la de Abascal o Sánchez, me van a poder tocar y cogerme de la chaqueta y, dentro de uno o dos años, pedirme explicaciones. Esa es la garantía que les doy.

Si no lograsen representación en las Cortes tras el 8F, ¿corre riesgo el PAR de desaparecer?

El PAR tiene 93 alcaldes y 380 concejales, el tercer partido que más en la comunidad. Si no estamos en las Cortes sería durísimo y, personalmente, me replantearía muchas cosas. Pero el que le habla es alcalde. Teruel Existe o Vox sí podrían desaparecer porque tienen dos alcaldes. O ninguno. Aunque, evidentemente, queremos seguir estando en todas las instituciones y además estamos convencidos de que va a ser así.