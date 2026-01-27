Aragón cierra 2025 con récord de empleo y población activa, pero el paro sube en mil personas

El mercado laboral aragonés cerró 2025 con un balance global positivo en términos de ocupación y participación en el mercado de trabajo, aunque también con señales negativas. El número de personas en desempleo vuelve a crecer en el cómputo anual y pone fin a dos ejercicios consecutivos de descensos. Así lo refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que permite realizar una radiografía completa del ejercicio.

Aragón finalizó el año con 629.300 personas ocupadas, el dato más alto de toda la serie histórica en un cierre anual. La cifra mejora en 4.800 empleos la registrada al término de 2024 (624.500), aunque supone un leve retroceso respecto al récord alcanzado en el tercer trimestre de 2025, cuando se superaron por primera vez los 630.500 ocupados. La corrección de final de año responde, en buena medida, al componente estacional del mercado laboral tras el verano.

El empleo, por tanto, vuelve a crecer en términos estructurales y consolida una tendencia expansiva que se mantiene desde la salida de la pandemia, aunque con una moderación progresiva en el ritmo de avance.

Más empleo, pero también más paro en el balance anual

La otra cara del balance anual es el desempleo. Aragón cerró 2025 con 52.500 personas en paro, mil más que un año antes, cuando la cifra se situaba en 51.500. Este incremento rompe la trayectoria descendente registrada en 2023 y 2024, pese a que el último trimestre del año dejó una evolución muy favorable desde el punto de vista coyuntural.

Entre octubre y diciembre, el número de desempleados se redujo en 6.400 personas, uno de los mayores descensos trimestrales del año, lo que evidencia una clara mejora al cierre del ejercicio. Sin embargo, el fuerte aumento del paro registrado durante los meses anteriores, ligado al crecimiento de la población activa, termina imponiéndose en el balance anual.

La tasa de paro se sitúa así en el 7,7%, apenas ocho centésimas más que al final de 2024 (7,62%). Pese a este repunte, Aragón mantiene una posición destacada en el contexto nacional ya ques es la cuarta comunidad con menor nivel de desempleo, solo por detrás de Cantabria (6,77%), Madrid (7,04%) y País Vasco (7,5%).

Récord histórico también de población activa

Uno de los elementos más relevantes que explica la evolución del mercado laboral en 2025 es el comportamiento de la población activa. Aragón cerró el año con 681.800 personas activas, 5.800 más que doce meses antes, cuando la cifra se situaba en 676.000. Se trata, igualmente, del máximo histórico de la serie del INE.

Este crecimiento sostenido del número de personas dispuestas a trabajar -ya sea ocupadas o buscando empleo- es un indicador clave del dinamismo económico de la comunidad, pero también introduce tensiones a corto plazo. El aumento de la oferta de trabajo ha sido más rápido que la capacidad de las empresas para absorberla, lo que explica que empleo y paro hayan crecido de forma simultánea en el balance anual.

El cierre de 2025 deja así un mercado laboral más grande, con más personas trabajando y más ciudadanos incorporados a la actividad, pero también con el reto de seguir generando empleo a un ritmo suficiente para evitar que el aumento de la población activa se traduzca en un repunte del desempleo.