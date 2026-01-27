Aragón dice adiós a la epidemia de gripe tras volver a bajar la incidencia

Llegó antes y se va antes. La incidencia de la gripe ha vuelto a descender en Aragón hasta situarse por debajo del umbral epidémico, fijado para esta temporada en 59,6 casos por 100.000 habitantes. La comunidad deja atrás así la situación de epidemia, ya que ha registrado 39,7 casos cada 100.000 habitantes en la semana del 19 al 25 de enero. Ante esta bajada de los contagios, el Salud ha reducido el nivel de riesgo al 1. Asimismo, se retira la orden por la que los centros de salud, las residencias y los hospitales podían establecer como obligatorio el uso de la mascarilla para los profesionales.

Según indican desde Sanidad, la gripe alcanzó su pico máximo en la semana del 8 al 14 de diciembre de 2025, antes de la Navidad, con una incidencia de 351,3 casos cada 100.000 habitantes. Desde entonces, los casos han bajado hasta el momento actual, en el que se deja atrás el nivel de epidemia, que se alcanzó a finales de noviembre, mucho antes que en temporadas anteriores.

Ante este descenso de las últimas semanas, desde la dirección general de Salud Pública considera que la epidemia ya ha terminado y que es problema que "no vuelva a superarse" en esta temporada de gripe. Con todo, no está descartado que pueda aparecer una segunda curva epidémica, ya que por delante quedan dos meses para que termie la temporada de enfermedades respiratorias agudas y, además, se ha producido una bajada de las temperaturas.