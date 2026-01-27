Aragón-Teruel Existe se persona como acusación popular en el caso Koldo

La formación Aragón-Teruel Existe ha informado este martes de que se ha personado como acusación popular ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en el conocido como caso Koldo "para averiguar o defender los intereses generales" de la comunidad.

Ha sido su candidato para las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Tomás Guitarte, quien ha hecho este anuncio, en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza. Según Guitarte, Aragón-Teruel Existe "se ha personado como acusación popular ante el Tribunal Supremo y ante la Audiencia Nacional en lo que se conoce como el caso Koldo para averiguar o para defender los intereses generales de esta comunidad autónoma".

El dirigente de esta coalición ha recordado que fue hace seis semanas cuando se produjeron los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del Ministerio de Transición Ecológica y en las de Forestalia, en Madrid, Barcelona y otros lugares.

"Eso ponía en evidencia que era muy probable que la trama investigada en el caso Koldo hubiese estado operando en Aragón y, en especial, en proyectos relacionados con la energía o con la implantación de las energías renovables", ha argumentado.

Por ello, y "en defensa de los intereses generales de los aragoneses", ha señalado que en el seno de Aragón-Teruel Existe creyeron "que una formación aragonesa debería estar presente en este procedimiento".

La agencia aragonesa anticorrupción, "necesaria"

Guitarte ha estado acompañado por el candidato por Zaragoza de la formación Javier Hernández, que ha considerado "necesario" que se ponga en marcha la agencia aragonesa anticorrupción.

Sobre este asunto, ha recordado que fue aprobada por las Cortes de Aragón en 2017, pero "sorprendentemente, hasta hoy, nunca se ha puesto en marcha".

También ha citado cómo en septiembre del año pasado Teruel Existe presentó una proposición no de ley para su puesta en funcionamiento, "que fue curiosamente rechazada tanto por el PP como por Vox".