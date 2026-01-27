Azcón afirma que la regularización de migrantes "no responde a razones humanitarias, sino a las necesidades de Sánchez"

El presidente de Aragón y candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha opinado que la regularización extraordinaria de migrantes por real decreto que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, "no responde a razones humanitarias, sino a las necesidades políticas de Pedro Sánchez".

En una entrevista este martes en Onda Cero, , Azcón ha abogado por crear un "marco estable que regule la inmigración", rechazando "parches".

Ha cargado contra el Ejecutivo central por pactar esta medida con Podemos, igual que la financiación de las comunidades "se pacta con ERC, las medidas de vivienda se pactan con Bildu". A su juicio, estas decisiones "tienen que ver con la supervivencia política de Pedro Sánchez".

Jorge Azcón ha manifestado que este debate de la regularización extraordinaria de migrantes por real decreto "hay que contextualizarlo en la situación política que vive el país". A Pedro Sánchez, ha dicho, "le importa poco lo que le ocurra a los inmigrantes, le importa lo que le ocurra a él".

Propuesta 'Popular'

El dirigente aragonés ha apuntado que el Partido Popular "plantearía una ley que no esté condicionada a los imperativos de Podemos" y que pasase por el Congreso de los Diputados.

Aunque todavía no han trascendido los requisitos, ha considerado "básico" conocer el idioma del país, avanzando que la ley que propondrían los 'populares' en esta materia exigiría un "mínimo conocimiento del idioma" para favorecer la integración y socialización. En este punto, ha insistido en la necesidad de una reforma "seria y profunda".

Extendiendo este asunto del idioma a Cataluña y la reivindicación de las formaciones independentistas de que quienes residan en este territorio conozcan el catalán, Jorge Azcón ha diferenciado: "En España la lengua oficial es el español, otra cosa es la lengua cooficial reconocida en las comunidades. No vamos a ponerlas en pie de igualdad. La gente que viene tiene que conocer el español, muchas veces recibimos a personas inmigrantes que vienen de Cataluña por eso mismo. Lo que todo el mundo puede hablar sin ningún problema es el español".