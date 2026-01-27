Azcón anuncia un proceso participativo abierto a "ciudadanos y profesionales" para elegir la ubicación del futuro Royo Villanova

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la Presidencia el próximo 8F, Jorge Azcón, ha anunciado este martes la apertura de un proceso participativo para elegir la futura ubicación del nuevo Hospital Royo Villanova. La nueva infraescturua sanitaria, la más importante anunciada en el último debate sobre el estado de la comunidad y la principal partida de Sanidad de cara a los fallidos Presupeustos de 2026, contará con la participación de “la ciudadanía y los profesionales del centro” para elegir dónde y cómo se levante el reclamado centro hospitalario.

"Lo van a decidir entre usuarios y profesionales", ha asegurado Azcón, que ha dicho que "de forma inmediata" se abrirá esta consulta pública. El deseo es que "a principios de febrero" el proceso sea accesible para los ciudadanos. El objetivo del popular, según ha explicado este martes junto al hospital, es "valorar con calma cuál es la mejor ubicación". Azcón ha insistido en que esta operación es "la mayor y mejor en materia sanitaria desde que la comunidad tiene las transferencias".

Según el candidato popular, los ciudadanos van a poder "aportar más que nunca" en una decisión de cientos de millones de euros: "Nunca antes han podido tener voz en una inversión de este tamaño".

Sobre la postura de la DGA, poco misterio, más allá de que el Ejecutivo autonómico quiere "la mejor de las ubicaciones y el mejor emplazamiento para los pacientes". Según Azcón, "la ideología" no va a ser un impedimento el nuevo proceso que finalizará con "un equipamiento de calidad para prestar servicio a los pacientes". El pasado mes de noviembre, este diario ya avanzaba una parcela junto a la A-23 que era la que más interesaba al Gobierno autonómico y sobre la que ya habían tenido conversaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza.