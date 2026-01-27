Bodegas Care proyecta su presencia en los grandes escenarios mundiales del vino en 2026

Bodegas Care, referente de modernidad y calidad en la DOP Cariñena, reafirma su posición estratégica en el mercado global del vino. La bodega inicia un intenso calendario de promoción para el primer trimestre de 2026, que la llevará a los foros más influyentes de Europa, consolidando una trayectoria de exportación que ya alcanza a más de 30 países, sin renunciar a su fuerte vocación nacional y aragonesa.

De Barcelona a Düsseldorf, Bodegas Care acudirá con delegación propia y equipo técnico a las tres grandes citas del calendario internacional, donde presentará sus novedades de añada y sus referencias más icónicas:

Barcelona Wine Week (BWW): La primera gran cita del año, donde Care mostrará la versatilidad de sus variedades ante el sector profesional nacional e internacional. Es la feria internacional de referencia dedicada al vino español de calidad que reúne a más de 1.200 bodegas y 80 DOs, enfocándose en la internacionalización, sostenibilidad y el negocio. Del 2 al 4 de febrero de 2026 en Fira Barcelona (Montjuïc).

Wine Paris & Vinexpo Paris: El escaparate francés servirá para reforzar la presencia de la bodega en Europa, un mercado donde el concepto "Care" ha tenido una excelente acogida. Del 9 al 11 de febrero de 2026 en Paris Expo Porte de Versailles.

ProWein Düsseldorf: Considerada la feria más importante del mundo para el sector, Prowein será el escenario para la consolidación de los acuerdos de exportación y la apertura de nuevos mercados en Asia y América. Se mantiene como el cierre de la "temporada de grandes ferias" de primavera, siendo la cita con mayor volumen de negocio internacional para la exportación de Cariñena. Del 15 al 17 de marzo de 2026 en Messe Düsseldorf (Alemania).

A pesar de su proyección internacional, Bodegas Care mantiene su compromiso con su origen. Por ello, la bodega tendrá un papel protagonista en el III Salón de los Mejores Vinos de la Guía Peñín en Zaragoza, que se celebrará en el Hotel Palafox el día 23 de febrero de 2026. A diferencia de las ferias internacionales que duran tres días, el evento de la Guía Peñín está concentrado en una única jornada diseñada específicamente para facilitar el acceso de la hostelería y distribución local. Este evento supone el reencuentro con el público profesional aragonés, donde Care exhibirá sus puntuaciones de excelencia y su capacidad para elaborar vinos que fusionan la tradición de la garnacha con un estilo contemporáneo.

Stand Bodegas Care / Bodegas Care

En palabras de la dirección de la bodega: "Nuestra presencia en París o Alemania no es solo una estrategia de ventas, es la forma de llevar el nombre de Cariñena y de Aragón a las mesas de todo el mundo. Queremos mostrar que somos una bodega global, pero que nuestra alma y nuestra inspiración siguen estando en nuestras viñas de origen".

Con esta gira, Bodegas Care no solo presenta sus nuevas etiquetas, sino que demuestra la solidez de un modelo de negocio que ha sabido equilibrar el volumen de exportación con un producto cuidado y fiel a su terruño.