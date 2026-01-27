Cabezazos, patadas y un intento de apuñalamiento: denuncian la brutal agresión a cuatro educadores del centro de acogida de menores de Zaragoza

El equipo educativo del Centro de Observación y Acogida de Menores de Zaragoza asegura estar al límite después de un violento episodio ocurrido el pasado domingo en el que uno de los residentes agredió brutalmente a cuatro educadores. "Tenemos miedo y estamos desprotegidos tanto nosotros como los menores", aseguraron en un comunicado hecho público por este colectivo.

"Somos educadoras e integradoras del centro de observación y acogida de protección de menores y queremos dar visibilidad a una agresión por parte de un adolescente hacia cuatro profesionales del equipo educativo. Os dejamos la información para que por favor no se normalicen las agresiones en nuestros puestos de trabajo", exponen en su escrito remitido a este diario y que hace referencia a un violento incidente registrado en un centro que gestiona la cooperativa Kairós en la capital aragonesa.

"En la tarde y noche del domingo 25 de enero, cuatro educadores fueron agredidos en el Centro de Observación y Acogida de Protección de Menores, gestionado por la cooperativa Kairós. Los hechos se produjeron cuando uno de los jóvenes del centro protagonizó un episodio de extrema violencia durante varias horas contra el equipo educativo, que incluyó amenazas, cabezazos, patadas y puñetazos, así como un intento de precipitación del educador por las escaleras y un intento de agresión con arma blanca", han relatado en su comunicado.

Los educadores además exponen que "durante el incidente fue necesaria la intervención policial en dos ocasiones", así como que "gracias a la colaboración de otros menores del centro, se logró evitar consecuencias físicas más graves, encontrándose actualmente a salvo la integridad física de los educadores afectados".

La vida de ninguno de los agredidos corre peligro pero ha generado una sensación de inseguridad que urgen atajar, por el bien de los profesionales que trabajan en este centro y del resto de menores que se encuentran en él. "Desde el ámbito profesional se advierte de que este tipo de situaciones no pueden normalizarse ni minimizarse, y se pone de manifiesto la falta de medidas de protección adecuadas en recursos de atención a menores. La violencia sufrida evidencia la necesidad de revisar protocolos, dotaciones de personal y mecanismos de seguridad en este tipo de centros", advierten estos profesionales en su comunicado.

Por todo ello, estos profesionales hacen "un llamamiento a la institución competente en materia de protección de menores -en este caso, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)- para que adopte de manera urgente las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los profesionales y de los propios menores, reforzando los recursos humanos y materiales, así como los protocolos de prevención y actuación ante situaciones de riesgo", exponen en su escrito hecho público este martes.

Noticias relacionadas

"Los hechos ocurridos plantean una cuestión ineludible: qué nivel de violencia es necesario soportar para que se adopten medidas eficaces de protección en estos recursos esenciales", se preguntan este colectivo de educadores al tiempo que evidencian su preocupación por los incidentes que han tenido que sufrir.