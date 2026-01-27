Cámara de Comercio y FUE apuestan por la empleabilidad juvenil con formación en IA y marca personal

Hoy ha tenido lugar la jornada Somos Futuro, organizada por la Cámara de Comercio de Zaragoza y la Fundación Universidad-Empresa. El encuentro, desarrollado en el Salón de Plenos de la Cámara, ha cumplido su objetivo principal: formar a jóvenes de entre 16 y 29 años sobre las ventajas de usar la Inteligencia Artificial como herramienta para conseguir empleo. Durante la mañana, los asistentes han podido escuchar una charla inspiradora de la mano de Sergio Ibáñez, divulgador de IA, conocer la opinión de varios expertos sobre cómo aprender a sortear los retos del mercado laboral, y un taller formativo sobre la importancia de crear una marca personal que visibilice el talento de cada uno.

Somos Futuro II es una iniciativa promovida por la Fundación Universidad-Empresa (FUE) y la Cámara de Comercio de España, con la colaboración de las cámaras de comercio territoriales. Financiada por el Fondo Social Europeo y la FUE, su objetivo es impulsar la empleabilidad juvenil en el nuevo contexto tecnológico y sostenible con jornadas dirigidas a jóvenes desempleados que buscan orientación, inspiración y herramientas para su inserción laboral. Bajo el lema “Activa tu futuro con IA y sostenibilidad”, el programa se está desarrollando en 7 ciudades españolas: Madrid, Málaga, Zaragoza, Valencia, Ponferrada (León), Toledo y Coruña.

Berta Lorente, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Zaragoza, y Ángel Ruiz Acuña, director de Tecnología de la Fundación Universidad-Empresa han inaugurado la jornada. En sus palabras de bienvenida, Lorente, ha destacado que “en un mercado laboral cada vez más tecnológico, la inteligencia artificial no sustituye al talento humano: lo amplifica; y la marca personal es la mejor manera de hacerlo visible”. Por su parte Ruiz Acuña, que agradeció a la Cámara haber hecho posible esta jornada, ha incidido en que la IA por sí sola no es la solución, “lo que marca la diferencia, no es la tecnología, sino las personas que saben usarla".

Tras la inauguración institucional, ha tenido lugar una charla motivacional sobre Inteligencia Artificial de la mano de Sergio Ibáñez, divulgador de IA con 22 años de experiencia en orientación profesional, premiado en 3 ocasiones por el Gobierno de Aragón y con más de 250 sesiones de IA a sus espaldas.

El evento ha continuado con el desarrollo de la mesa redonda “¿Y ahora cómo continúo?”, en la que se ha debatido sobre cómo la IA está transformando los perfiles profesionales y su papel en el sector profesional. Además, los asistentes han podido tomar buena nota de los consejos prácticos para la búsqueda de empleo de los expertos participantes y conocer qué sectores se están beneficiando en mayor medida de la IA. En la mesa, moderada por Cristina Bernal, del equipo de Empleo de Cámara Zaragoza, han intervenido, Reyes Gistas Quílez, directora de Personas en Integra Tecnología; Silvia Fernández Orrios, responsable en FEUZ de Prácticas Nacionales y Congresos; Cristina San Agustín Pujol, dirección de ESO y FP del Centro Escolapias Santa Engracia en Zaragoza, y Daniel Serrano Cutillas, CEO & founder de la empresa BREATHE.

Después de la mesa redonda, los asistentes han podido disfrutar de un descanso para intercambiar impresiones y contactos en un espacio colaborativo.

Noticias relacionadas

Para cerrar la jornada de una forma muy práctica, los asistentes han participado en un taller dirigido por Paula Blanco y Angie Peña, donde han aprendido a definir su marca personal con el objetivo de diferenciarse y visibilizar sus talentos. También han recibido pautas para redactar su CV y su carta de presentación, y han aprendido a aplicar estrategias de comunicación en redes y a establecer un plan de desarrollo según su trayectoria profesional.